Ferdi Kadıoğlu'nun gözü Şenol Güneş'te!
A Milli Takım tercihini Türkiye'den yana kullanmak isteyen 20 yaşındaki futbolcu, Şenol Güneş'ten davet bekliyor. Genç yıldız Hollanda'yı seçerse yabancı statüsünde oynayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni yabancı kuralı sonrasında Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun durumu daha da önem kazandı. Henüz milli forma tercihini yapmayan futbolcu A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten gelecek daveti bekliyor.
Sözcü'nün haberine göre, Ferdi, Türkiye formasını giyerse yerli statüsünde oynamaya devam edecek. Ancak alt yaşlarda Hollanda adına oynayan 20 yaşındaki oyuncu A Milli Takım'da da bunu gerçekleştirirse yabancı statüsüne geçecek.
YERLİ STATÜSÜNE GEÇECEK!
Gelecek sezondan itibaren kadroda 14, ilk 11'de 8 şeklinde uygulanacak ve kademeli olarak da düşürülecek yabancı kuralı sonrasında Ferdi'nin bu tercihi Fenerbahçe'yi yakından ilgilendirecek.
Sarı-lacivertli yönetim ve teknik heyet de önemli potansiyeli bulunan genç futbolcunun Türkiye'yi seçmesini istiyor. Teknik Direktör Şenol Güneş'in de Uluslar Ligi maçlarında Ferdi Kadıoğlu'nu A Milli Takım'a davet etmesi bekleniyor.