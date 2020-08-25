Fenerbahçe'ye stoper müjdesi! Erol Bulut Tisserand'ı istiyor

Fenerbahçe, stoperde ikinci bombayı Marcel Tisserand ile patlatacak gibi görünüyor. Kongolu futbolu, özellikle Erol Bulut’un çok istediği bir isimdi. Yönetim, Tisserand ile anlaşma sağlamış, kulübü Wolfsburg’a kiralama teklifini iletmişti. Alman basınına göre Yeşil-Beyazlılar bu teklife olumlu yanıt verecek. Ancak öncesinde Tisserand’ın yerine yeni bir savunmacı almak istiyorlar.

LACROİX’NİN İMZASI BEKLENİYOR



Haberde, Wolfsburg’un Fransız ekibi Sochaux’nün stoperi Maxence Lacroix’yi istediği belirtildi. Alman ekibinin, 20 yaşındaki oyuncunun transferinde son aşamaya geldiği kaydedildi. Almanlar’ın iddiasına göre Wolfsburg, bu transferi bitirdikten sonra Tisserand’ın Fenerbahçe’ye gitmesine onay verecek. Böylece Sarı-Lacivertliler stoper operasyonunu bitirmiş olacak.

(Fanatik)