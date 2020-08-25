Fenerbahçe'ye stoper müjdesi! Erol Bulut Tisserand'ı istiyor
Trasnfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de, Erol Bulut'un çok istediği stoper Marcel Tisserand transferinde mutlu sona yaklaştığı belirtiliyor. Alman basını, Wolfsburg'un Sochaux'tan Lacroix transferini bitirmek üzere olduğunu, bu transfer sonrası Tisserand'ın gidişine onay verileceğini yazdı.
Fenerbahçe, stoperde ikinci bombayı Marcel Tisserand ile patlatacak gibi görünüyor. Kongolu futbolu, özellikle Erol Bulut’un çok istediği bir isimdi. Yönetim, Tisserand ile anlaşma sağlamış, kulübü Wolfsburg’a kiralama teklifini iletmişti. Alman basınına göre Yeşil-Beyazlılar bu teklife olumlu yanıt verecek. Ancak öncesinde Tisserand’ın yerine yeni bir savunmacı almak istiyorlar.
LACROİX’NİN İMZASI BEKLENİYOR
Haberde, Wolfsburg’un Fransız ekibi Sochaux’nün stoperi Maxence Lacroix’yi istediği belirtildi. Alman ekibinin, 20 yaşındaki oyuncunun transferinde son aşamaya geldiği kaydedildi. Almanlar’ın iddiasına göre Wolfsburg, bu transferi bitirdikten sonra Tisserand’ın Fenerbahçe’ye gitmesine onay verecek. Böylece Sarı-Lacivertliler stoper operasyonunu bitirmiş olacak.
(Fanatik)