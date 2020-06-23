Fenerbahçe'ye FIFA şoku! Bir fesih daha gelebilir
Fenerbahçe'de Max Kruse şokunun yankıları devam ederken, bu kez de Zajc'ın benzer bir yol izlediği öğrenildi.
Alman yıldız Max Kruse, geçtiğimiz günlerde alacakları ödenmediği gerekçesiyle Fenerbahçe ile olan sözleşmesini tek taraflı feshetti.
Sabah'ın haberine göre; Alacakları ödenmediği için FIFA'ya başvuran ve ardından üç yıllık sözleşmesini feshederek Almanya'ya dönen Max Kruse'den sonra Miha Zajc'ın da FIFA'ya başvurduğu ortaya çıktı.
Geldiği günden bu yana kadroda düzenli olarak süre alamayan Sloven oyuncunun bu tavrı yönetimden tepki çekti.
2023 yılına kadar sözleşmesi olan Zajc'ın gönderilecek isimler arasında yer almasına kesin gözüyle bakılıyor.
Ayrıca Zajc'ın yönetimin maaş indirimi tekliflerine de yanaşmadığı iddia ediliyordu.
Kruse sözleşmesini tek taraflı feshetmiş, Fenerbahçe de Alman futbolcu aleyhine dava açacağını açıklamıştı.
- 12 hafta sonra 'dipten' çıkan Kayserispor'da umutlar yeşerdi
- Fenerbahçe'ye FIFA şoku! Bir fesih daha gelebilir
- Premier Lig'de bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
- Galatasaray maçı sonrası Okan Kocuk'un babası, Alper Ulusoy'a kızıp lastik yaktı!
- Japonya adaylıktan çekildi
- MKE Ankaragücü Medipol Başakşehir maçı için itirazda bulunacak