Fenerbahçe'ye FIFA şoku! Bir fesih daha gelebilir

Fenerbahçe'ye FIFA şoku! Bir fesih daha gelebilir

Alman yıldız Max Kruse, geçtiğimiz günlerde alacakları ödenmediği gerekçesiyle Fenerbahçe ile olan sözleşmesini tek taraflı feshetti.

Sabah'ın haberine göre; Alacakları ödenmediği için FIFA'ya başvuran ve ardından üç yıllık sözleşmesini feshederek Almanya'ya dönen Max Kruse'den sonra Miha Zajc'ın da FIFA'ya başvurduğu ortaya çıktı.



Geldiği günden bu yana kadroda düzenli olarak süre alamayan Sloven oyuncunun bu tavrı yönetimden tepki çekti.

2023 yılına kadar sözleşmesi olan Zajc'ın gönderilecek isimler arasında yer almasına kesin gözüyle bakılıyor.

Ayrıca Zajc'ın yönetimin maaş indirimi tekliflerine de yanaşmadığı iddia ediliyordu.



Kruse sözleşmesini tek taraflı feshetmiş, Fenerbahçe de Alman futbolcu aleyhine dava açacağını açıklamıştı.