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24 Eylül 2021 Cuma 15:04:00 - Güncelleme:24 Eylül 2021 Cuma 15:08:00

Fenerbahçe'ye Attila Szalai piyangosu! Dev kulüp kesenin ağzını açtı: Ocak ayında…

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Fenerbahçe'nin Macar milli futbolcusu Attila Szalai için İspanya devi Atletico Madrid devreye girdi. Ocak ayı transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Attıla Szalai için teknik direktör Diego Simeone kadroya katılması için rapor sundu. Fenerbahçe savunma oyuncusu için 20 milyon Euro bonservis bekliyor.

Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai sarı lacivertlilerde gösterdiği performansla büyük kulüplerin dikkatini çekmeyi başardı. İspanya La Liga'nın son şampiyonu Atletico Madrid Attila Szalai için ocak ayı transfer döneminde sarı lacivertlilere teklif yapmaya hazırlanıyor.

Attıla Szalai Avrupa yolcusu

Macar savunma oyuncusu Attila Szalai hem Fenerbahçe'de hem de Macaristan Milli Takımın'da gösterdiği başarılı performans sonrası Avrupa devlerinin dikkatini çekmeyi başardı. 23 yaşındaki oyuncu savunmadaki başarılı hamleleri ve liderlik özelliğiyle dikkat çekiyor. İspanya ekibi Atletico Madrid Attila için devre arasında transfer teklifi yapmaya hazırlanıyor. Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone Macar oyuncuyu kadrosunda görmek istiyor.

Attıla Szalai için 20 milyon Euro bonservis

İspanya kulübü Atletico Madrid Attıla Szalai için teklif yapmaya hazırlanırken Fenerbahçe'nin Macar stoper için 20 milyon euro bonservis beklediği öğrenildi. 23 yaşındaki genç savunmacının 20 milyon euro bonservis teklifi alması durumunda Fenerbahçe'nin transfere izin vereceği belirtildi.

2 milyon Euro bonservis ile gelmişti

Fenerbahçe Macar stoper Attila Slazai'yi Kıbrıs Rum Kesimi takımı Apollon Lemesu'dan 2 milyon euro bonservis ile kadrosuna katmıştı. 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncu 1.92 boyunda. 1998 doğumlu stoper, sol bek bölgesinde de görev yapabiliyor.

Etiketler : Fenerbahçe Attıla Szalai Euro bonservis Macaristan Milli Takımı İspanya La Liga
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