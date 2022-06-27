Ahmed Touba transferi tamam! Cezayir tankı imzalıyor: Galatasaray'ın kapısından dönmüştü

Cezayirli stoper Ahmed Touba adım adım Başakşehir'e imza atıyor. Ravil Tagir'i Westerlo'ya gönderen ve stoper arayışında olan Başakşehir, Emre Belözoğlu'nun talebi doğrultusunda Ahmed Touba'yı transfer ediyor.

AHMED TOUBA BAŞAKŞEHİR'E

Hollanda'nın Waalwijk takımında forma giyen Cezayir Milli Takımı'nın stoperi Ahmed Touba, 2021-22 sezonunun devre arasında Galatasaray'a da yazılmıştı. Kulübüyle bir yıl daha sözleşmesi bulunan Ahmed Touba'ya bir dönem Fenerbahçe de talip olmuştu.

Güncel piyasa değeri 1 milyon euro olan 24 yaşındaki stoper geçtiğimiz sezon Hollanda liginde 28 maça çıktı. 1.90 boyundaki oyuncu hava toplarındaki etkinliğiyle dikkat çekiyor.

Başakşehir'de bir diğer stoper olan Youssouf Ndayishimiye'ye de Avrupa'dan ciddi teklifler geldiğini belirtiliyor. Emre Belözoğlu'nun transferde kararını yönetime ilettiği öğrenildi.