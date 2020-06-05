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05 Haziran 2020 Cuma 16:42:00 - Güncelleme:05 Haziran 2020 Cuma 16:51:00

Fenerbahçe'nin transferini resmen duyurdu! "Anlaşmaya vardık"

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Transferde önceliği genç futbolculara veren Fenerbahçe, İsmail Yüksek'in ardından ikinci transferini de yaptı. Sarı-lacivertliler Bucaspor'dan Barış Sungur'u da kadrosuna kattı. Transferi İzmir ekibinin başkanı bizzat duyurdu. İşte transferin detayları ve genç oyuncunun analizi...

Fenerbahçe 17 yaşındaki genç forvet Barış Sungur'un transferinde mutlu sona ulaştı. Taraflar yaptıkları görüşmede prensip anlaşmasına vardı. Resmi açıklamanın birkaç gün içerisinde yapılması bekleniyor.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç daha önce birkaç defa telefonda görüştüğü 1928 Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş'ı İstanbul'a davet etti. İki başkan dün Fenerbahçe Spor Kulübü'nde bir araya geldi.

Barış için son olarak Beşiktaş devreye girmiş fakat Cihan Aktaş, Ali Koç'a "Sizinle sonuca ulaşmadan kimseyle görüşmeyeceğim" sözünü verdiği için gelen teklifleri beklemeye almıştı.

BİR SEZON DAHA BUCA'DA KALACAK

Ayrıca Barış Sungur'un gelecek satışından da Bucaspor yüzde 20 pay alacak. Genç forvet 1 sezon daha Bucaspor'da kiralık olarak forma giyecek. Bu sezon TFF 3. Lig'de 2 maçta forma giyebilen Barış, 1 gol atıp 2 de asist kaydederek takımına destek verdi.

BARIŞ SUNGUR KİMDİR?

Barış Sungur, 28 Şubat 2002'de Almanya'nın Mannheim şehrinde dünyaya geldi. 2012 yılında İzmir ekibi Yalıkavak Belediyespor'da futbola başlayan Barış, 2013'te Bucaspor altyapısına transfer edildi.

Alt yaş gruplarında sergilediği performansla beğeni toplayan genç futbolcu, 2019 yılında 1928 Bucaspor'un yolunu tuttu. 2020 yılında takımıyla profesyonel sözleşme imzalayan Barış'ın kontratı 2022'de sona eriyor.

Genç forvet; Akademi Ligi U15'te 30 maçta 15, U16'da 17 maçta 8, U17'de 33 maçta 24, U19'da ise 18 maçta 9 gol kaydetti.TFF 3. Lig'de 2 maça çıkan genç oyuncu, rakip filelere 1 gol bıraktı.

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