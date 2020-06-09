Fenerbahçe'nin savunması Thiago Silva'ya emanet
Sarı lacivertli takımda sezon boyunca en çok sıkıntı çekilen bölgelerin başında stoper hattı geliyor. Sezon boyunca Jailson mecburen bu bölgede kullanıldı. Zanka, Falette gibi isimlerden beklediği katkıyı alamayan Fenerbahçe, bu kez risk almadan PSG'nin yıldızını kadroya katmak istiyor.
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Brezilyalı savunma oyuncusu Thiago Silva ile yolların ayrılacağı açıklandı.
"SÖZLEŞMESİ UZATILMAYACAK"
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan PSG Sportif Direktörü Leonardo, "Thiago Silva, haziranda sona erecek sözleşmesini uzatmayacak ve takımdan ayrılacak." ifadelerini kullandı.
FRANSIZLAR SILVA'YI FENERBAHÇE'YE YAZDI
Fransız basını, PSG'den ayrılacağı açıklanan Thiago Silva'yı Fenerbahçe'nin ilgilendiğini iddia etmişti.
Foot Mercato sitesi, 35 yaşındaki oyuncuya Milan ve Fenerbahçe'nin talip olduğunu belirtirken, sarı-lacivertlilerin yıldız isme menajeri aracılığıyla bir teklifte bulunduğu ifade edilmişti.
Bu sezon PSG forması ile 30 resmi maça çıkan Thiago Silva, 1 gol atıp 1 de asist yaptı.
- Messi'ye çılgın teklif!
- Fenerbahçe'nin savunması Thiago Silva'ya emanet
- Koronavirüs sonrası geleceğin futbolu nasıl olacak? Mustafa Açıkgöz yorumladı
- Ne Ronaldo ne Messi! İşte futbol dünyasının en değerlisi
- Dünya Serbest Dalış Rekortmeni Şahika Ercümen 'Sudaki Yaşam Savunucusu' seçildi
- "Pis Türk laflarıyla büyüdüm"