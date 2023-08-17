Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Willian Arao, Panathinaikos'a transfer oldu
Kaynak: AA
Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Willian Arao, Yunanistan ekibi Panathinaikos'a transfer oldu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezon yapılanmasını sürdüren futbol A takımımızda, oyuncularımızdan Willian Arao'nun kalıcı transferi konusunda Yunanistan'ın Panathinaikos Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Arao'ya yeni kulübünde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Panathinaikos Kulübü ise 31 yaşındaki orta saha oyuncusu ile iki yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Ülkesinin Corinthians, Portuguesa, Chapecoense, Atletico Goianiense, Botafogo ve Flamengo takımlarında forma giyen Arao, geçen sezon Fenerbahçe'ye imza atmıştı. Sarı-lacivertli formayla 45 resmi maça çıkan tecrübeli oyuncu, 1 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.
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