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01 Şubat 2023 Çarşamba 16:05:00 - Güncelleme:01 Şubat 2023 Çarşamba 16:05:00

Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçının kamp kadrosu açıklandı

Kaynak: AA

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Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, kadroda yeni transfer Jayden Oosterwolde de yer aldı. Sakatlığı bulunan Serdar Aziz ise kadroda bulunmuyor.

Teknik direktör Jorge Jesus'un belirlediği 24 kişilik kadro şöyle:

Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Doğukan Demir, Attila Szalai, Luan Peres, Gustavo Henrique, Samet Akaydın, Bright Osayi-Samuel, Ezgjan Alioski, Jayden Oosterwolde, Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Lincoln Henrique, Arda Güler, Emre Mor, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi, Joshua King, Serdar Dursun, Michy Batshuayi, Enner Valencia

Etiketler : fenerbahçe adana demirspor maç kadro
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