Fenerbahçeli oyuncu Batshuayi'nin sol uyluk kasında tendon yırtığı tespit edildi
Kaynak: AA
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanşında İspanya'nın Sevilla takımı ile yaptığı maçta sakatlanan sarı-lacivertli oyuncu Michy Batshuayi'nin sol uyluk kasında tendon yırtığı tespit edildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Belçikalı santrforun Sevilla maçında yaşadığı sakatlık sonrası MR görüntülemesinin gerçekleştirildiği bildirildi.
Yapılan tetkikler neticesinde sol adduktor (uyluk iç yan) kas tendonunda yırtık tespit edilen oyuncunun tedavisine başlandığı kaydedildi.
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