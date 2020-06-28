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28 Haziran 2020 Pazar 09:29:00 - Güncelleme:28 Haziran 2020 Pazar 09:29:00

Fenerbahçeli Mehmet Ekici'nin adalesinde kısmi yırtık tespit edildi

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Fenerbahçe'nin Süper Lig'de BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yaptığı maçta sakatlanan Mehmet Ekici'nin adalesinde kısmi yırtık tespit edildi.

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yaptığı maçta sakatlanan Mehmet Ekici'nin adalesinde kısmi yırtık tespit edildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Mehmet Ekici'nin gerçekleştirilen muayene ve tetkikleri sonucunda, sağ bacak üst arka adalesindeki bir kasta kısmi yırtık tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada Mehmet Ekici'nin tedavisine başlandığı aktarıldı.

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