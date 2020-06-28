Fenerbahçeli Mehmet Ekici'nin adalesinde kısmi yırtık tespit edildi

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yaptığı maçta sakatlanan Mehmet Ekici'nin adalesinde kısmi yırtık tespit edildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Mehmet Ekici'nin gerçekleştirilen muayene ve tetkikleri sonucunda, sağ bacak üst arka adalesindeki bir kasta kısmi yırtık tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada Mehmet Ekici'nin tedavisine başlandığı aktarıldı.