Fenerbahçeli futbolcu Fred, sakatlığı nedeniyle en az bir ay sahalardan uzak kalacak
Kaynak: AA
Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'de Yılport Samsunspor ile oynadığı maçta sakatlanan Brezilyalı futbolcu Fred, en az bir ay sahalardan uzak kalacak.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemeyen Brezilyalı futbolcunun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülenmesinin gerçekleştirildiği belirtilerek, "Yapılan tetkikler çerçevesinde sağ bacak uyluk ön bölgesinde tendonda yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır." denildi.
Fred'in sakatlığı nedeniyle 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.
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