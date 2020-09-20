Fenerbahçe'den transfer hamlesi! Okaka ile her konuda anlaştı

Fenerbahçe'den transfer hamlesi! Okaka ile her konuda anlaştı

Vedat Muriqi’nin Lazio’ya transferi sonrasında golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Stefano Okaka’da karar kıldı… İtalyan basınına yansıyan haberlere göre; Sarı-Lacivertliler, 31 yaşındaki forvetle 3 yıllığına anlaştı…

OYUNCUYLA ANLAŞMA TAMAM

Çizme basınından calciomercato, Fenerbahçe’nin oyuncuyla maaş konusunda söz kestiğini Udinese ile ise pazarlıkların devam ettiğini yazdı. Fenerbahçe 7 milyon euroluk bonservisi aşağıya çekmeye çalışıyor. Geçen sezon Serie A’da 33 maça çıkan İtalyan golcü, 8 gol, 2 asistlik performans sergiledi.