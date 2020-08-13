Fenerbahçe'den taraftara rekor teşekkürü

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13 Ağustos 2020 Perşembe 17:21:00 - Güncelleme:13 Ağustos 2020 Perşembe 17:21:00

Fenerbahçe'den taraftara teşekkür: Yeni sezon formaları satış rekoru kırdı

Kaynak: AA

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Fenerbahçe, Fenerium tarihinde 24 saatlik satış rekoru kırıldığını duyurdu. Sarı-lacivertli Kulüp, taraftarların yeni sezon futbol takımı formalarına gösterdiği yoğun ilgiden dolayı teşekkür mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçemizin 2020-2021 sezonu formalarını taraftarımıza sunduğumuz ilk 24 saatte 'Sevgi limit tanımaz.' diyerek Feneriumlara ve internet sitemize akın eden, daha ilk günde Fenerium tarihinin en yüksek sayıda forma satışına ulaşmasını sağlayan, Fenerbahçe'nin gerçek benliği olan büyük taraftarımıza sonsuz teşekkür ederiz. İyi ki varsınız." ifadeleri kullanıldı.

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