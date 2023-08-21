Fenerbahçe'den Süper Lig'de 2'de 2!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında Samsunspor deplasmanına konuk oldu. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki maçı Fenerbahçe 2-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada sarı-lacivertli takıma galibiyeti getiren golleri 62. dakikada Edin Dzeko ve 90+8'de Sebastian Szymanski attı. Bosnalı futbolcu, Süper Lig'deki gol sayısını üçe çıkardı. Dzeko'nun golünde asisti yapan isim Cengiz Ünder oldu. Milli oyuncu, Avrupa kariyerinin ardından Fenerbahçe'de de ilk asistini Dzeko'ya yaptı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, ligdeki puanını 6'ya yükseltti. Samsunspor, 1 puanda kaldı.

Fenerbahçe, hafta arasında UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off'unda Twente ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, ardından ligde Başakşehir ile karşılaşacak. Samsunspor ligde bir sonraki hafta Kayserispor deplasmanına konuk olacak.

FRED VE CENGİZ SAHNE ALDI

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun 2. haftasında Yılport Samsunsspor'a konuk olan Fenerbahçe'de yeni transferleri Fred ile Cengiz Ünder ilk kez formayı giydi.

Trendyol Süper Lig'ine 11 yıl sonra yeniden yükselen Yılport Samsunspor, sahasındaki ilk maçında Fenerbahçe ile karşılaştı.

Lige EMS Yapı Sivasspor beraberliği ile başlayan kırmızı-beyazlılar, 11 yıl sonra sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçını kazanmak istiyor.

Kırmızı-beyazlıların teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, EMS Yapı Sivaspor maçında ilk 11'de şans verdiği Marius yerine Laura'yı ilk 11'e aldı.

İLK KEZ 11'DE YER ALDILAR

Fenerbahçe'nin Manchester United'dan transfer ettiği orta saha oyuncusu Brezilyalı Fred ile Marsilya'dan aldığı milli oyuncu Cengiz Ünder, Samsunspor karşısında ilk kez 11'de forma giydi.

Sarı-lacivertli takımın ligin ilk haftasında Gaziantep FK ile yaptığı maçta sakatlık yaşayan Bright Osayi-Samuel, Rodrigo Becao ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde deplasmanda Maribor ile oynanan müsabakada sakatlanarak oyundan çıkan Samet Akaydın maç kadrosuna alınmadı.

SAMSUN'DA MAÇA YOĞUN İLGİ

33 bin 919 kapasiteli Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda yaklaşık 30 bin taraftar maçı izlemek için tribünde yerini aldı. Fenerbahçeli taraftarlar da kendilerine ayrılan yeri doldurdu.

Karşılaşmada 980 polis ve 470 özel güvenlik görev aldı.

İLK YARIDA GOL SESİ ÇIKMADI!

Fenerbahçe, ilk yarıda özellikle Edin Dzeko'yu ceza sahasında kanatlardan yaptığı topla buluşturmaya çalıştı. Ancak sarı-lacivertliler, istediği pozisyonları yakalayamadı. Fenerbahçe'de Dusan Tadic, 37. dakikada Ferdi'nin pasıyla topu ağlara gönderdi ancak bu pozisyonda ofsayt bayrağı kalktı. Samsunspor ise Laura ve Fofana ile hızlı hücumlar denedi. Karadeniz ekibi de istediği pozisyonları bulamadı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

FENERBAHÇE ÖNE GEÇTİ

Fenerbahçe, 62. dakikada öne geçti. Sağ kanatta topu alan Cengiz Ünder, ceza sahasında hareketlenen Dzeko'yu gördü. Bosnalı futbolcu, iyi bir kafa vuruşu yaparak takımını öne geçirdi. Başakşehir'den Roma'ya giden ve İtalyan ekibinde ilk asistini Dzeko'ya yapan Cengiz, Fenerbahçe'de de aynı kaderi yaşadı.

CENGİZ ÜNDER SAKATLANDI

Fenerbahçe'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Cengiz Ünder, 63. dakikada sakatlandı ve oyundan çıktı. Sarı-lacivertli takımda Cengiz Ünder yerine İrfan Can Kahveci oyuna dahil oldu.

FRED ATTI, OFSAYT

Fenerbahçe, 72. dakikada Fred ile farkı ikiye çıkardı. Tadic'in pasıyla rakip ceza sahasında topla buluşan Brezilyalı futbolcu, topu ağlara gönderdi. VAR incelemesi sonrası pozisyon başlangıcında Tadic ofsayt olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.

FRED DE SAKATLANDI!

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder'in ardından yeni transferlerden Fred de sakatlandı. Brezilyalı orta saha oyuncusu sakatlığı sonrası 85. dakikada oyundan çıktı. Fred yerine Bartuğ Elmaz oyuna dahil oldu.

SZYMANSKI SAHNE ALDI!

Fenerbahçe'de sonradan oyuna dahil olan Sebastian Szymanski, 90+8'de maçın skorunu 2-0 olarak belirledi.