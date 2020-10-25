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25 Ekim 2020 Pazar 16:05:00 - Güncelleme:25 Ekim 2020 Pazar 16:05:00

Fenerbahçe'den farklı galibiyet

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Fenerbahçe Beko, Aliağa Petkimspor'u 93-70 yenerek ING Basketbol Süper Ligi'nde 5'te 5 yaptı.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe Beko, Aliağa Petkimspor'u 93-70 yendi.

Karşılıklı basketlerle başlayan ilk çeyrekte Fenerbahçe Beko, yakaladığı 7-0'lık seriyle 7. dakikada skoru 18-9'a getirdi. İlk periyot da sarı-lacivertli ekibin 12 sayılık üstünlüğüyle tamamlandı: 29-17.

İkinci çeyreğe Fenerbahçe Beko Kenan Sipahi, Aliağa Petkimspor ise Canberk Kuş'un sayılarıyla girdi. Konuk ekip, yakaladığı 8-0'lık seriyle 17. dakikada farkı 5'e düşürdü: 39-34. İlk yarının son 2 dakikasında fark 4 sayıya düşse de Fenerbahçe Beko kalan bölümde oyuna ağırlığını koydu ve soyunma odasına 51-39 üstün gitti.

Üçüncü çeyrek, konuk ekipten Hakan Yapar'ın 3 sayılık basketiyle başladı. Oyunun kontrolünü elinde tutan ve farkı daha da açan sarı-lacivertli ekip, final periyoduna 18 sayılık avantajla girdi: 72-54.

Fenerbahçe Beko, son çeyreğe Melih Mahmutoğlu ve Biberovic'in 3 sayılık basketleriyle başladı, skoru 78-54'e getirerek maçtaki en yüksek farkı yakaladı. Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan sarı-lacivertli ekip, salondan 93-70 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Beko, bu sonuçla ligde 5'te 5 yaparken, Aliağa Petkimspor ise 4. yenilgisini yaşadı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Mehmet Keseratar, Aytuğ Ekti, Ali Köseoğlu

Fenerbahçe Beko: Ali Muhammed 6, Brown 12, Ulanovas 13, Vesely 6, Ahmet Düverioğlu 14, Melih Mahmutoğlu 11, Eddie 8, Hamilton 5, Biberovic 5, Kenan Sipahi 7, Yiğit Onan, Berkay Candan 6

Aliağa Petkimspor: Ray 8, Vasiliauskas 3, Wimbush 16, Hummer 10, Ege Arar 10, Zack 2, Hakan Yapar 3, Yiğitcan Turna 3, Canberk Kuş 9, Alp Karahan 6, Boran Güler, Tayfun Erülkü

1. Periyot: 29-17

Devre: 51-39

3. Periyot: 72-54

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