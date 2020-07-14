Fenerbahçe'den bir transfer müjdesi daha

Fenerbahçe'den bir transfer müjdesi daha

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Lorenzo Brown'u kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'mız yeni sezon kadro planlamaları kapsamında, son sezonunu Kızılyıldız'da geçiren Birleşik Amerikalı guard Lorenzo Brown ile bir yıllık anlaşmaya vardı." ifadesi kullanıldı.

Welcome to ���� family Lorenzo! pic.twitter.com/UI8DHcz9oH — Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) July 14, 2020

Açıklamada, "Bu anlaşmanın kulübümüze ve Lorenzo Brown'a hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz." denildi.