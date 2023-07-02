VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Pençe Kilit'te 9 terörist etkisiz hale getirildi
Taksiciler en çok "yol ve yolcu" seçtikleri için şikayet ediliyor
Haziranda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler açıklandı
İstanbul'da kritik operasyon: 9 terörist yakalandı
İran'dan Fransa için "seyahat" uyarısı
"İslahiye'de inşa ettiğimiz 17 bloktaki 399 konutun yapımında önemli aşama katettik"
02 Temmuz 2023 Pazar 09:45:00 - Güncelleme:02 Temmuz 2023 Pazar 09:45:00

Fenerbahçe'den ayrılan teknik direktör Jesus, eski takımı Al Hilal'i çalıştıracak

Kaynak: AA

ABONE OL

Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi takımlarından Al Hilal, teknik direktörlük görevine Portekizli Jorge Jesus'u getirdi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fenerbahçe'den ayrılan 68 yaşındaki teknik adamla anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Jesus, daha önce Haziran 2018-Ocak 2019 arasında da Suudi ekibini çalıştırmış ve Süper Kupa şampiyonluğu yaşamıştı.

Al Hilal ile 25 maça çıkan deneyimli teknik adam, 20 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşamıştı.

Etiketler : fenerbahçe teknik direktör jorge jesus al hilal
Nostaljik sahne

Nostaljik sahne
Ustaları andı

Ustaları andı
Eylülde düğün var

Eylülde düğün var
Özkan Uğur'un ailesi dua istedi

Özkan Uğur'un ailesi dua istedi
Ailece tatile çıkacak

Ailece tatile çıkacak
Helallik istedi

Helallik istedi
Tatil dönüşü yeni dizi anlaşması

Tatil dönüşü yeni dizi anlaşması
Konser sezonunu açtı

Konser sezonunu açtı
Harbiye hazırlığı

Harbiye hazırlığı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX