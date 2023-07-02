Fenerbahçe'den ayrılan teknik direktör Jesus, eski takımı Al Hilal'i çalıştıracak
Kaynak: AA
Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi takımlarından Al Hilal, teknik direktörlük görevine Portekizli Jorge Jesus'u getirdi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fenerbahçe'den ayrılan 68 yaşındaki teknik adamla anlaşma sağlandığı duyuruldu.
Jesus, daha önce Haziran 2018-Ocak 2019 arasında da Suudi ekibini çalıştırmış ve Süper Kupa şampiyonluğu yaşamıştı.
Al Hilal ile 25 maça çıkan deneyimli teknik adam, 20 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşamıştı.
- Fenerbahçe'den ayrılan teknik direktör Jesus, eski takımı Al Hilal'i çalıştıracak
- Milli boksör Busenaz Sürmeneli'den 3. Avrupa Oyunları'nda altın madalya
- Avrupa'nın birçok dev takımında forma giyen eski yıldız futbolcu Fabregas, futbolu bıraktı
- FIFA, Arda Güler'in attığı golün Puskas ödülüne aday olabileceğini duyurdu
- Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası'nda Türk sporcular 2 altın 2 gümüş madalya aldı
- PSG'ye ırkçılık şoku: Teknik Direktör Galtier gözaltına alındı