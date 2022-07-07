VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Avrupa İlaç Kurumu: AB yeni bir Kovid-19 dalgasından geçiyor
Putin, Batı'ya meydan okudu!
Fenerbahçe'den '28 şampiyonluk' açıklaması
Mısır'da 78 siyasi aktivist daha serbest bırakılıyor
Jackson Muleka, resmen Beşiktaş'ta
İstanbul trafiğinde bayram tatili öncesinde yoğunluk yaşanıyor
BDDK'dan şirketlere kredi kolaylığı
Başkan Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüştü
Kadir Şeker'e tahliye kararı
Marmaray, Başkentray ve İzban bayramda ücretsiz
Reyhanlı saldırısının talimatını verdiği öne sürülen Memet Gezer tutuklandı
Miçotakis'ten ABD ve Türkiye yorumu
Başkan Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfı'na kurban bağışında bulundu
Güneş Burcu Nedir? Astroloji'de Güneş Burcu Nasıl Hesaplanır? Neyi temsil eder?
ABD Bayraktar TB2'lerin kopyasını yaptı!
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Türkiye'de mesleki eğitimin dönüşümünü değerlendirdi
"2024 yılı için 5 hedef milyar dolar"
İngiltere'de Johnson'ın yerine kim Başbakan olacak?
Yunanistan'dan şaşırtan açıklama: Hala Türkiye'yi destekliyoruz
Pençe-Kilit bölgesinde 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
Bodrum'da yangın söndürme uçakları test uçuşu yaptı
Yeni Zelanda Başbakanı, BM'nin Ukrayna savaşına yanıt vermede 'başarısız' olduğunu söyledi
Reşat altın 104 yıl sonra yeniden basıldı
Efes Antik Kenti, "Müzekart GNS" ile gençleri ücretsiz ağırlamaya hazırlanıyor
07 Temmuz 2022 Perşembe 22:18:00 - Güncelleme:07 Temmuz 2022 Perşembe 22:18:00

Fenerbahçe'den '28 şampiyonluk' açıklaması

Kaynak: AA

ABONE OL

Fenerbahçe Kulübü, 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) yaptıkları başvurunun cevabını yeni TFF yönetiminden beklediklerini bildirdi

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada Süper Lig'de 1959 yılının milat alındığı için öncesindeki 9 şampiyonlukların yok sayıldığı ve kulüplerin şampiyonluklarını simgeleyen yıldız hesabına katılmadığı kaydedildi.

Milat kabul edilen 1959 tarihine uyulmayarak istisnalar yapıldığını ileri sürüldüğü açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kulübümüz, 1923 yılında kurulan Türkiye Futbol Federasyonunun bizzat oynatmış olduğu ve sonrasında yok saydığı (!) bu şampiyonluklarla ilgili 6 Mart 2021 tarihinde resmi, hukuksal tüm kanıtlarını sunarak Türkiye Futbol Federasyonuna bir başvuru yapmıştı. Ve bu başvurunun yanıtı 'kurumlarda devamlılık esastır' gerçeğinden hareketle TFF'nin yeni başkanı ve yönetiminden beklenmektedir. Kulübümüzün gerek ulusal gerekse uluslararası arenada hakkını savunmaya hazır olduğu bu konuyu Türkiye Futbol Federasyonuna hatırlatıyor, kendilerinin bu başvuruyu hukuki şartlar çerçevesinde değerlendirmeye almasını beklediğimizi vurguluyoruz. Bu konunun değerlendirilmesi sürecinde, kulübümüzden herhangi bir bilgi talebi ve sorusu olması halinde her tür adımı atmaya hazır olduğumuzu paylaşıyoruz."

Galatasaray Kulübünün konuyla ilgili TFF'ye yaptığı başvuruya değinilen açıklamada, "Bu konuyla ilgili olarak maalesef hak ve hukuktan yoksun, tarihi gerçeklerden uzak bir yaklaşımla açıklamalarda bulunan Galatasaray Kulübüne yönelik olarak, 1 Nisan 2021 tarihinde 'istediğiniz mecrada isterseniz sizin kanalınızda bu konuyu tüm Türkiye önünde tartışmaya davet ediyoruz.' demiş ve aynı şekilde 9 Mayıs 2022 tarihinde de bir açıklama yaparak 'davetimiz hala geçerlidir.' diyerek çağrımızda ısrar etmiştik. Ancak bu çağrılarımıza dair hiçbir yanıt alamamıştık. Davetimiz bugün de geçerlidir. Ya gelin tartışalım ya da ilelebet susun!" ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : Türkiye fenerbahçe futbol
Artvin'de çay topladı

Artvin'de çay topladı
Bedava şarkı

Bedava şarkı
Eğlence buluşması

Eğlence buluşması
Yeni sezonda ekranda

Yeni sezonda ekranda
SMS dolandırıcılığı

SMS dolandırıcılığı
İkinci oldu Acun'u sildi

İkinci oldu Acun'u sildi
Prenses İrem

Prenses İrem
Fransa Sarayı'nda defile

Fransa Sarayı'nda defile
İlker'e sahneden alkış

İlker'e sahneden alkış

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX