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25 Mayıs 2023 Perşembe 15:04:00 - Güncelleme:25 Mayıs 2023 Perşembe 15:04:00

Fenerbahçe'de vefat eden "Puşkaş" lakaplı Ergun Öztuna için tören düzenlendi

Kaynak: AA

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Hayatını kaybeden Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin unutulmaz isimlerinden "Puşkaş Ergun" lakaplı Ergun Öztuna için Fenerbahçe Kulübünde tören düzenlendi.

Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde düzenlenen törene, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Genel Sekreter Burak Kızılhan, yöneticiler Bekir İrdem, Simla Türker Beyazıt, Can Gebetaş, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar katıldı.

Öztuna ailesinin de katılım sağladığı törende, Ergun Öztuna'nın eski futbolcu arkadaşları Ogün Altıparmak ve Selim Soydan da hazır bulundu.

Burada bir konuşma yapan Burak Kızılhan, Ergun Öztuna'nın hem futbolculuk hem antrenörlük başarılarıyla Fenerbahçe tarihine adını yazdırmış çok önemli bir isim olduğunu belirterek, "1957'de İstanbul Ligi'nde takımımıza şampiyonluğu getiren üçüncü golü atmıştı. Fenerbahçeli olmak herkese nasip olmayacak bir değerdir. Fenerbahçe, kulübe hizmet vermiş değerlerini her zaman yaşatır ve yüceltir. Puşkaş Ergun da bu değerlerimizden biri olarak unutulmazlarımız arasındaki yerini almış oldu." dedi.

Bekir İrdem: "Çok iyi bir oyuncuydu"

Yönetici Bekir İrdem de Öztuna'nın örnek bir isim olduğuna dikkati çekerek, "Zarif ve kıvrak futbolu, usta driplingleri, isabetli şutları ve topsuz alanda oyuna katkısıyla oynadığının ötesinde, çok iyi bir oyuncuydu. Ünlü Macar futbolcu Puskas'a hem fiziki hem de futbol tekniği olarak benzetildiği için öyle anılmaktaydı. Puskas'ın, Ergun'u çok beğendiğini söylemesi bu lakabı pekiştirdi. Öztuna, Fenerbahçe'nin 103 golle şampiyon olduğu sezonda da Todor Veselinovic'in yardımcısıydı." diye konuştu.

Ergun Öztuna'nın arkadaşı olan eski milli futbolcu Ogün Altıparmak ise tören için kulübe ve Başkan Ali Koç'a teşekkür ederek, "Burada özlediğimiz insanları görüyorum. Biz aynı mahallenin çocuklarıyız. Anım o kadar çok ki anlatsam bitiremem. Onun sayesinde İstanbul'da güzel bir hayat yaşadım. Bir hazırlık maçında bana dört tane gol attırmıştı. Arkadaşlığı ve çevresine yaptığı yardım hiçbir zaman unutulmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Törende Fenerbahçeli Sporcular Derneği Başkanı Turgut Gür ve eski arkadaşı Bedri Baykam da birer konuşma yaparak Öztuna'yı andı.

Ergun Öztuna'nın yeğenleri Dilek Öztuna Usan ve Berk Berköz de amcaları adına düzenlenen tören için kulübe ve gelenlere teşekkür etti.

Etiketler : Fenerbahçe Dereağzı Lefter Fenerbahçeli Sporcular Derneği Turgut Gür
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