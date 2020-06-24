Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi!

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24 Haziran 2020 Çarşamba 09:58:00 - Güncelleme:24 Haziran 2020 Çarşamba 10:17:00

Fenerbahçe'de Obradovic ile yollar ayrıldı!

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Fenerbahçe kulübü, Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Zeljko Obradovic'in ayrılık kararı aldığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Üzülerek belirtmek isteriz ki, koçumuz bugün itibarıyla yanıtını kulübümüze iletmiş ve bir yıl boyunca takım çalıştırmama kararı almıştır. Kulübümüzün tarihine adını altın harflerle yazdıran değerli koçumuz Zeljko Obradovic'in bizi üzen bu kararını saygıyla karşılamak durumundayız" denildi. Obradovic ise yaptığı açıklamada, "Ailemle birlikte hayatımın en zor kararlarından birini verdim ve koçluğa bir yıl ara verme kararı aldım. Fenerbahçe gibi büyük bir kulübün parçası olmak benim için büyük bir onur ve mutluluktu. Bu, Fenerbahçe için yeni bir başlangıç, bir son değil" dedi. Efsane koç, 2016-2017 sezonunda Fenerbahçe'ye tarihinin ilk Euroleague şampiyonluğunu getirmişti.

Fenerbahçe Kulübü, erkek basketbol takımının başantrenörü Zeljko Obradovic ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 60 yaşındaki deneyimli çalıştırıcıyla daha önce bir araya gelindiği ve Sırp başantrenörün son kararını ailesiyle görüştükten sonra vereceği hatırlatıldı.

Açıklamada, Obradovic'in ailesiyle görüştükten sonra kararını kulübe bildirdiği aktarılarak, "Üzülerek belirtmek isteriz ki koçumuz bugün itibarıyla yanıtını kulübümüze iletmiş ve 1 yıl boyunca takım çalıştırmama kararı almıştır" denildi.

EUROLEAGUE ŞAMPİYONLUĞU ONUNLA GELMİŞTİ

Fenerbahçe'ye 2013-2014 sezonunda katılan Zeljko Obradovic'in kararının saygıyla karşılanmak zorunda olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Görev yaptığı süre boyunca başta 2017 yılında kazanılan THY Avrupa Ligi şampiyonluğu olmak üzere sayısız birçok başarının mimarı olarak kulübümüzün tarihine adını altın harflerle yazdıran değerli koçumuz Zeljko Obradovic'in bizi üzen bu kararını saygıyla karşılamak durumundayız. Kazandığı başarılar ve bizlere yaşattığı tarifsiz mutluluklarla Fenerbahçemizin bir efsanesi olan Zeljko Obradovic, her daim ailemizin bir parçası olmaya devam edecektir."

ZELJKO OBRADOVIC: "HAYATIMIN EN ZOR KARARLARINDAN BİRİNİ VERDİM"

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörlüğü görevinden ayrılan Zeljko Obradovic, hayatının en zor kararlarından birini aldığını söyledi.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde açıklamalarına yer verilen Sırp başantrenör, "Geçtiğimiz hafta başkanımız Ali Koç, başkan vekilimiz Semih Özsoy ve genel menajerimiz Maurizio Gherardini ile son derece sıcak ve güven veren görüşmeler gerçekleştirdim. Daha sonrasında da Belgrad'a dönmem ve aile ortamımda birkaç gün geçirerek karar almam noktasında kendileriyle mutabık kaldık. Sonuçta ailemle birlikte hayatımın en zor kararlarından birini verdim ve koçluğa bir yıl ara verme kararı aldım." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Kulübünde 2013-2014 sezonundan bu yana görev yapan 60 yaşındaki çalıştırıcı, şunları kaydetti:

"Harika geçen 7 yılın sonunda, bana verdikleri destek için eski başkanımız Aziz Yıldırım'a ve yönetimine, mevcut başkanımız Ali Koç'a, başkan vekilimiz Semih Özsoy'a ve yönetime kalbimin en derinliklerinden teşekkür ediyorum. Ayrıca Ülker Ailesi, Doğuş Grubu ve Beko ile diğer tüm iş ortaklarımızın da tüm bu yıllar boyunca bize verdikleri desteklerden bahsetmek istiyorum. Bunun yanı sıra Maurizio Gherardini tarafından yönetilen ve harika anlar paylaştığımız erkek basketbol ofis ekibine de teşekkür ediyorum. Aynı zamanda teknik ekibimdeki tüm koçlara ve sağlık ekibine, birlikte yaptığımız her şey için ve en önemlisi zor anlarda dahi sahip olduğumuz birliktelik için teşekkür ederim. Bir büyük teşekkürü de 7 yıl boyunca birlikte çalıştığımız oyuncularıma gönderiyorum. Elde ettiğimiz harika sonuçlarda en önemli pay sahibi onlardı. Ve elbette özel bir teşekkür de onlarsız bu işin hiçbir anlam ifade etmediği taraftarlara etmeliyim. Bize bu 7 yıl boyunca her zaman sonsuz destek ve sevgi gösterdiler. Bu süre zarfında, hayatım boyunca unutamayacağım çok fazla anı bana yaşattılar."

Zeljko Obradovic, sözlerini şöyle tamamladı:

"Fenerbahçe gibi büyük bir kulübün parçası olmak benim için büyük bir onur ve mutluluktu. Bu, Fenerbahçe için yeni bir başlangıç, bir son değil. Ve eminim ki taraftarlar, bu süreçte de kulübü desteklemeye devam edecek ve eskiden olduğu gibi büyük sportif başarıları kutlama fırsatı yakalayacak."

FENERBAHÇE İLE 11 KUPA KALDIRDI

Zeljko Obradovic öncesinde erkek basketbolda 13 kupası bulunan Fenerbahçe, Sırp hoca ile 11 kupa daha kaldırmıştı.

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