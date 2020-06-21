Fenerbahçe'de dev kriz!

başındanbu haftakara bulutlar eksikolmadı. Türkiye Kupası'nınşokunu atlatamadanKruse'nintek taraflı olarak sözleşmesinifeshetmesicamiayı şoka sokarkenismi belirtilmeyen5 Sarı-Lacivertlifutbolcunun da paralarınıalamadıklarıiçin FIFA'ya gittikleriöğrenildi.

KULÜBÜ ZOR DURUMA SOKTU

Bu 5 oyuncunun sözleşmesini feshetmek gibi bir tutum içinde olmadıkları ancak maddi sebeplerle FIFA'ya Fener'i şikayet etmelerinin yönetimi çok zor duruma soktuğu ifade edildi.

YÖNETİM DELİL TOPLUYOR

Kruse'deki en kötü senaryo 2 dönem transfer yasağı... Kruse FIFA'ya başka davalarla da giderse bu 5 futbolcunun şikayetinin cezanın daha kolay çıkmasını sağlayabileceği belirtiliyor. Fener yönetimi şimdi hem şikayetlerin geri alınmasına hem de Kruse için lehte delil toplanmasına çaba sarfediyor.