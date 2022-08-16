Fenerbahçe yeni sezonun ilk galibiyetini 6 golle aldı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında Kasımpaşa'ya konuk oldu.

Maçın 3. dakikasında sol kanatta topla buluşan Ferdi, çizgiye inerek ortaladı. Penaltı noktası önünde King'in kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

8. dakikada konuk takım Fenerbahçe'nin golü geldi. Sol kanatta topla buluşan Ferdi, topa koşu yapan King'in önüne attı. Ceza sahası sol çaprazında topu önüne alan ve kaleciyi çalımlayan King'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

16. dakikada Ferdi'nin uzun pasında ceza sahası önünde topla buluşan Valencia, çalımla geçtiği defans oyuncusu Hasan Emre tarafından düşürüldü. Hakem faul çalarak oyuncuyu kırmızı kartla cezalandırdı.

18. dakikada Zajc'ın ceza sahası sağ tarafına doğru aşırtma pas olarak kullandığı serbest vuruşta Gustavo Henrique topu kafasıyla ceza sahasına indirdi. Kale sahası çizgisi üzerinde King'in sektirdiği top, müsait durumdaki Valencia'nın önüne düştü. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

30. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Ferdi'nin sol taraftan ara pasında savunma arkasında topla buluşan King, topu sağ tarafta bekleyen Valencia'nın önüne attı. Driplingle kalenin sol köşesine kadar inen Valencia'nin vuruşunda top üstten auta gitti.

34. dakikada Fenerbahçe ikinci golü buldu. Lincoln Henrique'nin sağ çizgiden ceza sahası içine ortaladığı topa iyi yükselen Valencia'nın sert kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2

41. dakikada köşe vuruşu organizasyonunda Lincoln Henrique topu ceza sahası önünde bekleyen Emre Mor'la buluşturdu. Çalımlarla topu önüne alıp vuruş açısı yakalayan Emre Mor'un şutunda meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere gitti.

44. dakikada Kasımpaşa serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Hajradinovic'in vuruşunda top sağ kale direğinin yanından auta çıktı.

45+3. dakikada Osayi-Samuel'in pasıyla sağ çizgide topla buluşan Valencia'nın ortasına, ceza sahası içinde bekleyen Emre Mor dokundu. Meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlara gitti: 0-3

Müsabakada ilk yarı konuk ekip Fenerbahçe'nin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

58. dakikada Fenerbahçe'nin dördüncü golü geldi. King, orta sahada baskıyla kazandığı topu sağ çaprazda bekleyen Valencia'ya aktardı. Savunma oyuncusunu çalımlayan Valencia'nın kalecinin üzerinden aşırdığı top ağlarla buluştu: 0-4

63. dakikada Lincoln Henrique'nin pasıyla buluşan Ferdi'nin ortasında top King tarafından ceza sahası sağ çaprazda bekleyen Zajc'a indirildi. Topu şık bir çalımla önüne alan bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul'un müdahalesiyle kornere çıktı.

65.dakikada Osayi-Samuel'in pasında sağ çaprazda topla buluşan King'in vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.

68. dakikada yerden kullanılan köşe vuruşunda top ceza sahası içinde bekleyen King'le buluştu. King'in sol ayağıyla sert şutunda top sağ kale direği dibinden az farkla auta çıktı.

86. dakikada Arda Güler, sarı-lacivertlilerin 5. golünü kaydetti. Ceza sahası sol çaprazında Crespo'dan aldığı topla buluşan Arda Güler, çalımlarla kalenin sol direğine kadar indi. Arda'nın yerden sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-5

88. dakikada bu kez Kasımpaşa atak geliştirdi. Berat'ın pasında ceza sahası önünde topla buluşan Engin'in sert vuruşunda top, kaleci Altay'ın çelmesiyle kornere çıktı.

90+2. dakikada Serdar Dursun'un baskıyla kazandığı top ceza sahası içerisinde Arda Güler'le buluştu. Bu oyuncunun sol ayağıyla sert şutunda top ağlara gitti: 0-6

Maç, Fenerbahçe'nin 6-0'lık galibiyeti ile sona erdi.