Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Kaynak: AA
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, dar alanda pas çalışmasıyla devam etti.
Fenerbahçe Serkan Acar Resort & Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde tamamı basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenmana, hafif ağrıları bulunan Vedat Muric ile Tolgay Arslan katılmadı.
Bu oyuncuların yanı sıra milli takımda bulunan Ömer Faruk Beyaz'ın da katılmadığı idmanda, Nabil Dirar takımdan ayrı koşu yaptı.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, dar alanda pas çalışmasıyla devam etti.
Üçerli minyatür kalede iki takım halinde sonuçlandırma çalışmasıyla süren idman, çift kale maçla tamamlandı.
Fenerbahçe, hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam edecek.
TAKIM KOVİD-19 TESTİNDEN GEÇTİ
Fenerbahçe Futbol Takımı'na, bu sabah saatlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı.
Sarı-lacivertliler, 28 Ağustos Cuma günü Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı hazırlık maçı nedeniyle testten geçirildi.
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