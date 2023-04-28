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28 Nisan 2023 Cuma 11:15:00 - Güncelleme:28 Nisan 2023 Cuma 11:15:00

Fenerbahçe, yarın Sivasspor'a konuk olacak

Kaynak: AA

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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.

Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Ligde son olarak İstanbulspor ile Kadıköy'de 3-3 berabere kalan sarı-lacivertliler, aynı haftayı beraberlikle kapatan lider Galatasaray ile arasındaki 6 puanlık farkı düşürememişti.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 64 puanla 2. sırada giriyor.

Son haftalarda çıkışa geçen ve son maçında Fraport TAV Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Demir Grup Sivasspor ise 37 puanla 10. sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor maçında 4 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Emre Mor'un yanı sıra bel fıtığı rahatsızlığı nedeniyle 17 Nisan'da başarılı bir operasyon geçiren kaptan Altay Bayındır ile sakatlığı bulunan Lincoln Henrique müsabakada forma giyemeyecek.

Bu oyuncuların yanı sıra son İstanbulspor maçının ardından sakatlandığı açıklanan Atilla Szalai'nin de maç kadrosunda olması beklenmiyor.

Sakatlığı geçen ve takımla birlikte çalışmalara başlayan Mich Batshuayi ile Joshua King ise Jorge Jesus'un forma vermesi halinde maçta mücadele edebilecek.

SARI KART CEZA SINIRDA 6 İSİM

Fenerbahçe'de 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sarı-lacivertlilerde, son İstanbulspor maçında sarı kart gören Samet Akaydın da sınırdaki futbolculara eklendi.

Akaydın'ın yanı sıra, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Miha Zajc, Willian Arao ve Enner Valencia, yarın kart görmeleri durumunda 33. haftadaki Bitexen Giresunspor karşısında takımı yalnız bırakacak.

Etiketler : fenerbahçe sivasspor süper lig
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