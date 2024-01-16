VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'nin ihracat artışında başı Birleşik Arap Emirlikleri çekti
Mersin'de DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı
Hukukçular, Gazze'de soykırımla suçlanan İsrail'e yaptırım bekliyor
Terör inleri böyle vuruldu
Terör örgütü PKK'nın kadın yapılanmasına yönelik operasyonda 20 şüpheli yakalandı
10 soruda Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğu
16 Ocak 2024 Salı 11:00:00 - Güncelleme:16 Ocak 2024 Salı 11:00:00

Fenerbahçe yarın kupada Adanaspor'u konuk edecek

Kaynak: AA

ABONE OL

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın Adanaspor'u ağırlayacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak.

Son olarak Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK'yi deplasmanda 1-0 ile geçen sarı-lacivertliler, tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada rakibini geçerek adını bir üst tura yazdırmayı hedefliyor.

Sıkışık takvim nedeniyle üst üste maça çıkan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın, Adanaspor karşısında rotasyonlu bir kadroyu tercih etmesi bekleniyor.

Kupaya 3. turdan katılan ve Hacettepe 1945'i 5-0'la geçen Adanaspor, 4. turda da Esenler Erokspor'u 2-0 yenerek Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

6 EKSİK

Fenerbahçe, Adanaspor karşısında 6 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde Afrika Kupası'nda yer alan Bright Osayi-Samuel ve Alexander Djiku'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, Miha Zajc ve Miguel Crespo, maçta forma giyemeyecek.

Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz hazır durumda yer almayan Rodrigo Becao da kadroda yer almayacak.

Etiketler : ziraat türkiye kupası fenerbahçe adanaspor
Ayrıldılar

Ayrıldılar
Aşkları kısa sürdü

Aşkları kısa sürdü
'Babam' şarkısını kendine yazdı

'Babam' şarkısını kendine yazdı
5 haftada rekor kırdı

5 haftada rekor kırdı
Yaşam Koçu galada

Yaşam Koçu galada
Evlilik işleri kısmet

Evlilik işleri kısmet
Karsu yardım çağrısında bulundu: Müzik enstrümanları arıyorum

Karsu yardım çağrısında bulundu: Müzik enstrümanları arıyorum
Tanyeli: Can pazarındayım

Tanyeli: Can pazarındayım
Maymun suyunu çaldı

Maymun suyunu çaldı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX