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02 Ağustos 2022 Salı 14:26:00 - Güncelleme:02 Ağustos 2022 Salı 14:26:00

Fenerbahçe ve Demir Grup Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakipleri belli oldu

Kaynak: AA

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Fenerbahçe, Slovacko'yu elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Avusturya ekibi Austria Wien ile karşılaşacak.

Fenerbahçe, Slovacko'yu elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Avusturya ekibi Austria Wien ile karşılaşacak.

Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Malmö-F91 Diddeleng eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.

Etiketler : Fenerbahçe Slovacko UEFA Avrupa Ligi play-off Austria Wien
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