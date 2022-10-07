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07 Ekim 2022 Cuma 13:25:00 - Güncelleme:07 Ekim 2022 Cuma 13:25:00

Fenerbahçe UEFA kazancını 10 milyon avronun üzerine çıkardı

Kaynak: AA

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UEFA Avrupa Ligi'nde grubunda 3. haftayı 7 puanla zirvede tamamlayan Fenerbahçe, kazanacağı para ödülünü 10 milyon avronun üzerine taşıdı.

UEFA Avrupa Ligi'nde grubunda 3. haftayı 7 puanla zirvede tamamlayan Fenerbahçe, kazanacağı para ödülünü 10 milyon avronun üzerine taşıdı.

Sarı-lacivertliler, lige katılım bedeli olarak 3,63 milyon avro elde ederken, gruptaki 2 galibiyet ve 1 beraberliğin karşılığında 1,47 milyon avroluk geliri hanesine yazdırdı.

Katsayı klasmanında 11. sırada yer alan Fenerbahçe, bu performansıyla 2 milyon 904 bin avroluk gelir elde etti.

Sarı-lacivertliler ayrıca kasasına market kaleminden de takribi 2,5 milyon avro koyacak.

Tüm kalemler toplandığında Fenerbahçe'nin an itibarıyla kazancı, 10,5 milyon avroya ulaşmış durumda.

Trabzonspor'un geliri 13 milyon avro

Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi'ne play-off turunda veda ettiği için UEFA'nın 5 milyon avroluk dayanışma ödülünü almaya hak kazandı.

Yoluna Avrupa Ligi'nde devam eden bordo-mavililer, burada da 3,63 milyon avroluk katılım bedelini cebine koydu.

Grupta tek galibiyeti bulunan Trabzonspor'un performans geliri 630 bin avroda kaldı.

Katsayı klasmanında 23. sıradaki konumuyla 1,32 milyon avro elde eden bordo-mavililer, market kaleminden de tıpkı Fenerbahçe gibi yaklaşık 2,5 milyon avro ödül alacak.

Başakşehir 4,9 milyon avro, Sivasspor 4,1 milyon avro kazandı

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden Başakşehir, lige katılımından dolayı 2,94 milyon avro, performansıyla 1 milyon 166 bin avro ve katsayı sıralamasındaki yeriyle (15) 810 bin avro kazandı.

Aynı ligde mücadele eden Sivasspor ise katılım bedeli olarak 2,94 milyon avro, gruptaki performansıyla 666 bin avro ve katsayı klasmanındaki yeriyle (21) 534 bin avroluk ödülün sahibi oldu.

UEFA para ödülleri, "Dört büyükler"e merhem olmuyor

Söz konusu UEFA gelirleri, düşük bütçeli Anadolu kulüpleri için güzel bir kaynak olsa da "Dört büyükler" olarak nitelenen ve toplam borçları 1 milyar avroya yaklaşan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor için çok düşük seviyede kalıyor.

Etiketler : UEFA Avrupa Ligi UEFA Fenerbahçe Galatasaray
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