Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus: Rakibin savunma hattında çok fazla problem ürettik

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda maç sonu toplantısında konuşan deneyimli teknik adam, "Sonuca baktığımız zaman kolay galibiyet gibi gözüküyor fakat maçı kolaylaştıran oyuncularımın performansıydı. Çünkü maça çok iyi başladılar, güçlü bir başlangıç yaptılar. Rakibin savunma hattında çok fazla problem ürettik. Rakibin gördüğü kırmızı kart sonrası maç daha da kolaylaştı. Güzel bir galibiyet oldu, oyuncularımı tebrik ediyorum." dedi.

Maçın kolay geçmiş gibi gözükse de aslında iki sebepten dolayı kolay geçtiğini anlatan Jesus, "Bir, oyuncularım maça çok iyi bir başlangıç yaptı. İkincisi ise rakibin gördüğü kırmızı kart maçı kolaylaştırdı." diye konuştu.

ALİOSKİ VE JOAO PEDRO'NUN DURUMU



Yeni transferler Alioski ve Joao Pedro'nun ne zaman hazır hale geleceği sorulan Jesus, "Joao Pedro ilk günlerde sakatlık yaşadı, yavaş yavaş iyileşiyor. İyi duruma gelmesini bekliyoruz. Alioski ise henüz iki hafta oldu geleli, hazırlık sürecinde yoktu. Oynayacağı zaman muhakkak gelecektir. 3 günde bir maç yapıyoruz, Avrupa ve Türkiye liginde. Dolayısıyla maçlara aynı 11'le çıkmıyoruz. Oynadığımız son Avrupa maçı ilk 11'ine göre çok değişiklik yaptık. 3 günde bir maç oynayan takımların bunu yapması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Sağ bek almayı düşünüp düşünmediği de sorulan Jesus, "Sağ bek almayı düşünmüyoruz. O pozisyonda Samuel-Osayi dışında Burak Kapacak var, Ferdi var. Fenerbahçe'nin o pozisyonda bir ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"KİNG VE VALENCİA HIZLI OYUNCULAR"



Jorge Jesus, santrafor takviyesi isteyip istemediğine ilişkin soruya karşılık da "Valencia ve King, maç maç, teknik fiziksel, anlamda üzerine koyarak devam ediyor. İkisi de hızlı oyuncu. Taraftar bazen bazı şeylerin hızlı olmasını ister ama futbolda bu zor. Aramıza yeni katılan çok oyuncu var. Oyuncular maç oynadıkça birbirlerini daha iyi tanıyorlar. Bugün güzel performans sergilediler. Çift forvet sistemiyle oynuyoruz. Bu sistemle oynadığımız için ben normalde kadromda 4-5 forvet olmasını isterim."

Oyun sırasında sahadaki dizilişi değiştirmesi sorusunu yanıtlayan deneyimli teknik adam, şunları dile getirdi:

"Son 20 dakikada sahadaki dizilişi değiştirdik. 3-4-3'e döndük. Ben tek sistemi seven bir antrenör değilim. Geldiğimden beri kısa zaman olduğu için fraklı sistemleri çalışamadık. Daha çok 4-4-2 sistemiyle çalıştık. Aslında maçta farklı skorla, farklı bir sistemi test edebileceğimizi düşündüm. Ben futbolcuların birden fazla sistemle oynamaya alışmasını isterim. Bugün ortada Luan, Gustavo, Szalai'yi oynattık. Çok sık zamanımız olmuyor. Aslında antrenmana bile vakit olmuyor. Yarın toparlanma sonra seyahat edeceğiz. Farklı sistemleri zaman olmadığı için denemek zor oluyor."

RONALDO SORUSUNA GÜLEREK KARŞILIK VERDİ



Cristiano Ronaldo'nun Jesus'u tanıdığı için Fenerbahçe'ye gelebileceğine yönelik haberler olduğu hatırlatılan Jesus, bu soruya gülerek, "Evet Ronaldo ile arkadaşız ama onun kariyeriyle ilgili farklı hırsları, farklı hedefleri var. Avrupa'da 5 büyük lig dışında bir ligde oynayacağını düşünmüyorum ama Fenerbahçe'ye gelmeyeceğini kesinlikle söyleyebilirim ama benim istemediğim için değil kendisinin istememesinden dolayı." yanıtını verdi.

"Kendi adımıza sıkıntılı bir maç oldu"

Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 6-0'lık farklı bir skorla yenilen Kasımpaşa'nın teknik direktörü Sami Uğurlu, kötü sonuçtan dolayı camia ve taraftardan özür diledi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda maç sonu toplantısında konuşan Uğurlu, bu maçı değerlendirmenin kendi adına kolay olmadığını belirterek "Erken gelen, bireysel hatayla yediğimiz ilk gol sonrası 15. dakikada 10 kişi kaldıktan sonra maçın bittiğini gördük. Fenerbahçe, bireysel yetenekleri üst düzey, güçlü bir takım. Kadro kalitesinde arada ciddi denge farkı olan iki takım arasında 10 kişi kalınca, bir de mağlup durumdayken 10 kişi kalınca çok zorlandık. Kendi adımıza sıkıntılı bir maç oldu. Bunun için camiamızdan, taraftardan kendi adımıza özür diliyorum. Değerlendirilebilecek bir şey yok. Bizim adımıza kötü bir maç oldu. Umarım en kısa sürede telafi ederiz." dedi.

Geçen sezon oyunu domine eden oyuncularını kaybettiklerine ve bazı oyuncularının da sakatlık yaşadığına dikkati çeken Uğurlu, "Gerçekçi olmak gerekirse yerleri doldu mu, tabii dolmadı. Bence Kasımpaşa'nın, giden, sakatlanan oyuncuların yerini doldurması gerekiyor. Bu baktığın zaman kolay iş değil. Muleka, Eren Elmalı ve Doğucan'ın yerinin dolması zor. Gelenler de iyi oyuncular ama zamana ihtiyaçları var. Umarım en kısa zamanda adapte olacaklar ve geçen seneki Kasımpaşa'yı izletecekler." ifadesini kullandı.

"OYUNCU KAZANMAK İÇİN SÜREYE İHTİYAÇ VAR"



Kasımpaşa'nın borcu olmasa da ligde en az bütçeye sahip takım olduğunu kaydeden Uğurlu, "Ligin en değerli sol bekini kaybettiğiniz zaman yerini dolduramıyorsunuz. Yerlerini doldurmak için zamana ihtiyaç var. Bunlar geçen sezon sıfır maliyetle gelmişti. Yeniden sıfır maliyetli oyuncular çıkarmak için zamana ihtiyacınız var. Her şey skor odaklı. Genç oyuncuları kazanmak için biraz süreye ihtiyaç var." değerlendirmesinde bulundu.

Oyuncuda ısrar etmek gerektiğini vurgulayan Uğurlu, "Kötü oynadıklarında ısrar etmek önemli. Bu sonuçlar geldi diye oyuncuları silersek çok fazla oyuncu kazanamayız o zaman. Her şey bir arada kolay olmuyor, zaman istiyor." diye konuştu.

Maçtan sonra yönetime istifasını sunduğuyla ilgili haberler döndüğü hatırlatılan Uğurlu, "Bir şey söylemek istemiyorum. Şu an için o konuyla ilgili konuşmak istemiyorum." dedi.