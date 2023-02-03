Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus: İki net penaltımız vardı

Kulüp televizyonunda gerçekleştirilen canlı yayına katılan Jesus, hakem kararlarının adaletsiz olduğunu belirterek, "Şüphesiz diyebileceğimiz pozisyonlarda hakem kararları adaletsiz oldu. İki net penaltımız vardı. Orada VAR devreye girip orta hakeme yardım edebilirdi. Görmedi değil, orada devreye girmek istemediler. Ben Fenerbahçe'nin bu durumdan yara aldığını düşünüyorum. Çok iyi bir performans sergiledik, normal bir hakem yönetimi olsaydı o maçı kazanırdık. Yolumuza devam ediyoruz, öz güvenli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Eğer her şey adil bir şekilde ilerlerse biz tekrar ilk sırayı alırız." ifadelerini kullandı.

"Bir takımın bu kadar mağdur olduğu bir durumu daha önce görmemiştim"

Maçın sona ermesinin ardından gördüğü kırmızı kart ile ilgili konuşan Jesus, şunları kaydetti:

"Türkiye'ye geldiğimden beri hakemler hakkında hiç konuşmadım. Kendilerine de saygı duyuyorum ama dünkü maçta yaşananlar bizim için fazlaydı. Yıllardır bu işi yapıyorum. Buna benzer bir şeyi, bir takımın saha içinde bu kadar mağdur olduğu bir durumu daha önce görmemiştim. Maç sonunda hakemin yanına giderek bunu dile getirmek istedim ama bunu saygısız veya terbiyesiz bir şekilde yapmadım. Maç bittikten sonra son pozisyon için kendisine katılmadığımı söylemek için yanına gitmiştim. Kendisine saygısız bir söylemim olmadı. Maç bittiği zaman hakemin etrafında çok fazla oyuncu vardı. Sahaya girerken ilk niyetim Fenerbahçeli oyuncuları oradan uzaklaştırmaktı. Maçın son dakikasında bize vermesi gereken serbest vuruştan bahsettim. Ceza sahası dışındaydı ama o serbest vuruşu vermesi gerektiğini söyledim. Penaltılardan bahsetmedim bile. Bu konuşmanın sonunda kırmızı kart gösterdi. Nedenini bilmiyorum ama bana saygısız bir davranışta bulunduğumu söyledi fakat kendisine herhangi bir kötü söylemde bulunmadım."

Yaşananların kendilerini daha da birlik haline getireceğini söyleyen deneyimli teknik adam, "Galatasaray'ın 6 puan gerisindeyiz ama ligin bitmesine çok fazla maç var. Türkiye Ligi çekişmeli bir lig ve her takım puan kaybedebiliyor. Biz ilk sıraya tekrar çıkacağımız düşüncesindeyiz. Bu öz güvenimiz var. Dünkü sonuç sonrası kulübümüzün kötü etkileneceğini düşünenler olabilir ama tam tersi bu tarz bir sonuçtan sonra daha birlik olmuş bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Takımımız harika bir performans gösterdi maçta ama hakem kararları sebebiyle galip gelemedik. Çalışmalarımıza devam edeceğiz puan farkını kapatıp birinci sıraya ulaşmak için." ifadelerini kullandı.