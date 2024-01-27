VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"İsrail artık uluslararası hukuk ve normlardan muaf tutulmamalıdır"
EPDK bu yıl için gaz tüketim tahminini 51 milyar metreküp olarak açıkladı
Hatay'daki Ziyaret Hudut Karakolu'nda denetlemelerde bulundu
Bakanlıkça kapattırılan yasa dışı kumar sitesi sayısı geçen yıl 6 katına çıktı
TSK'nın arama kurtarma köpekleri doğal afetlerde hayat kurtarıyor
24 TV, 17 yaşında!
27 Ocak 2024 Cumartesi 10:45:00 - Güncelleme:27 Ocak 2024 Cumartesi 10:45:00

Fenerbahçe Süper Lig'de yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edecek

Kaynak: AA

ABONE OL

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak.

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak karşılaşmayı Cihan Aydın yönetecek.

Yılport Samsunspor beraberliğinin ardından deplasmanda RAMS Başakşehir'i 90+4. dakikada Batshuayi'nin penaltı golüyle mağlup eden sarı-lacivertli takım, puanını 57'ye yükseltirken averajla liderliğini korudu.

22 maçta 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alan Fenerbahçe, evindeki oynadığı 11 maçta 8 kez kazandı, 2 mücadeleden beraberlikle ayrıldı, 1 kez de kaybetti.

İsmail Kartal'ın ekibi, Başkent temsilcisi karşısında kazanarak galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor.

İki ekibin ligin ilk yarısında Ankara'da oynadığı karşılaşmayı Fenerbahçe, Osayi-Samuel'in golüyle 1-0 galip tamamlamıştı.

FENERBAHÇE'DE İKİ EKSİK

MKE Ankaragücü karşılaşması öncesinde Fenerbahçe'de iki eksik isim bulunuyor.

Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan Bright Osayi-Samuel ile sakatlığı devam eden Fred'in yanı sıra RAMS Başakşehir mücadelesinde gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Jayden Oosterwolde yarın forma giyemeyecek.

BONUCCI DÖNDÜ

Yılport Samsunspor mücadelesinin ardından yaşadığı sakatlık nedeniyle RAMS Başakşehir deplasmanında forma giyemeyen İtalyan savunmacı Leonardo Bonucci, hafta içinde takımla birlikte çalıştı.

Sakatlığını atlatan Bonucci, MKE Ankaragücü mücadelesiyle formasına yeniden kavuşacak. Bonucci'nin yanı sıra sakatlığını atlatan diğer isimler de Miha Zajc, Becao ve Miguel Crespo. Ancak maç eksiği bulunan bu üç futbolcunun kadroda olup olmayacağı belirsiz.

ÜÇ FUTBOLCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de MKE Ankaragücü mücadelesi öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında.

Michy Batshuayi, Alexander Djiku ve Miguel Crespo, yarınki maçta forma giyip kart görmeleri halinde Bitexen Antalyaspor deplasmanında cezalı duruma düşecek.

SON 3 MAÇTA BİRER GOL ATTI

22 lig maçında attığı 59 golle ligin en skorer takımı olan Fenerbahçe, son 3 lig maçında ise birer kez gol sevinci yaşadı.

Gaziantep FK deplasmanında İrfan Can Kahveci'nin golüyle 1-0 kazanan sarı-lacivertli takım, Yılport Samsunspor'la iç sahada 1-1 berabera kalırken golü yine İrfan Can Kahveci atmıştı.

Sarı-lacivertliler son lig maçında RAMS Başakşehir'i de 1-0'lık sonuçla geçti.

Son 3 lig maçında 3 gol atan Fenerbahçe'de MKE Ankaragücü karşısında gözler golcülerde olacak.

Etiketler : süper lig fenerbahçe ankaragücü
Uzay'da albüm yapacak

Uzay'da albüm yapacak
Sakiler'den ‘Saygı Duruşu!'

Sakiler'den ‘Saygı Duruşu!'
Cem Yılmaz: Evin üzerinde drone uçuruyorlar

Cem Yılmaz: Evin üzerinde drone uçuruyorlar
Hülya Avşar, Yalçın Dümer ile ilgili konuştu: Beni dikizlemiş!

Hülya Avşar, Yalçın Dümer ile ilgili konuştu: Beni dikizlemiş!
Baba-oğul reklamda buluştu

Baba-oğul reklamda buluştu
Melisa Döngel kendine küsmemek için çabalıyor

Melisa Döngel kendine küsmemek için çabalıyor
"Türkiye'nin Dubai'si Adana'dır"

"Türkiye'nin Dubai'si Adana'dır"
‘Çift Terapisi' turneye çıkıyor

‘Çift Terapisi' turneye çıkıyor
Şehir hayatından köye dönüş

Şehir hayatından köye dönüş

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX