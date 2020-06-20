Fenerbahçe Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak
Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak Fenerbahçe - Kasımpaşa karşılaşmasını hakem Fırat Aydınus yönetecek.
Fenerbahçe, Süper Lig'de geçen hafta sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 2-1 yenerken puanını 43'e yükseltmişti.
Sarı-lacivertliler, hafta içinde ise Trabzonspor'a 3-1 yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'na veda etmişti.
EMRE BELÖZOĞLU CEZALI
Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanına takım kaptanı Emre Belözoğlu'ndan yoksun çıkacak.
Emre, sarı-lacivertlilerin Trabzonspor ile oynadığı kupa maçında yedek kulübesinde çift sarı karttan kırmızı kart görmüştü.
SERDAR'IN DURUMU BELİRSİZ
Fenerbahçe'de Serdar Aziz'in durumu belirsizliğini koruyor.
Tecrübeli stoper, Trabzonspor maçında sakatlanmış ve yerini Jailson'a bırakmıştı.
Serdar Aziz'in durumu, maç saatinde belli olacak.
3 OYUNCU CEZA SINIRINDA
Fenerbahçe'de Kasımpaşa karşısında 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Sarı-lacivertlilerde Vedat Muric, Garry Rodrigues ve Tolga Ciğerci, sarı kart görmeleri durumunda 29. haftadaki BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek.