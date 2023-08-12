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12 Ağustos 2023 Cumartesi 10:15:00 - Güncelleme:12 Ağustos 2023 Cumartesi 10:15:00

Fenerbahçe sezonun ilk Süper Lig maçında Gaziantep FK'yi konuk edecek

Kaynak: AA

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ilk hafta mücadelesinde Gaziantep FK'yi ağırlayacak.

Ülker Stadyumu'nda yarın saat 21.45'te oynanacak karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. elemeden başlayan sarı-lacivertliler, sezon öncesi çıktığı 3 karşılaşmayı da kazandı.

İsmail Kartal'ın ekibi son olarak Slovenya temsilcisi Maribor'u sahasında 3-1 mağlup etti.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle geçtiğimiz sezon ligin kalanında mücadele edemeyen Gaziantep FK, 4 Şubat'ta çıktığı Antalya deplasmanından sonra ilk kez Süper Lig maçında boy gösterecek.

Transfer döneminde kadrosuna önemli yıldızları dahil eden ve son olarak dün Manchester United'ın Brezilyalı futbolcusu Fred'in transferi konusunda İngiliz kulübüyle anlaşıldığını açıklayan sarı-lacivertli ekip, bu oyuncu dışında 9 isimle anlaşmaya vardı.

Edin Dzeko, Sebastian Szymanski, Rodrigo Becao, Ryan Kent, Alexander Djiku, Dusan Tadic, Mert Müldür, Bartuğ Elmaz ve Umut Nayir'i transfer eden Fenerbahçe; Arda Güler, Bruma, Diego Rossi, Attila Szalai, Enner Valencia, Mergim Berisha, Dimitrios Pelkas ve Ally Samatta ile yollarını ayırdı.

Sarı-lacivertli kulüp; Joao Pedro ve Tiago Çukur'u başka takımlara kiralık olarak gönderirken sakatlığı bulunan Lincoln Henrique'nin lisansını da devre arasına kadar dondurdu.

İki takım bugüne kadar 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 9 resmi maçta karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe bu mücadelelerden 7 galibiyetle ayrılırken, Gaziantep FK ise 2 galibiyet elde etti. Sarı-lacivertli takım, sahasında oynadığı 5 maçta ise rakibini mağlup etmeyi başardı.

Etiketler : süper lig fenerbahçe gaziantep fk
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