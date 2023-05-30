Fenerbahçe, şampiyonluk şansını kaybetti

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında, Fraport TAV Antalyaspor'u konuk etti.

Maçın 2. dakikasında, Fenerbahçe öne geçti. Kendi yarı sahasında aldığı topla iki rakibinden sıyrılan Arda Güler, savunmanın arkasına şık bir ara pasıyla Valencia'yı topla buluşturdu. Kaleci Leite ile karşı karşıya kalan Ekvadorlu oyuncu, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

31. dakikada sarı-lacivertli takım, ikinci gole yaklaştı. İrfan Can Kahveci'nin soldan ortasında Batshuayi'nin arka direkte yaptığı kafa vuruşunda kaleci Leite gole izin vermedi.

42. dakikada İrfan Can Kahveci'nin uzak mesafeden sert şutunda kaleci Leite topu kornere çeldi.

Fenerbahçe, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İKİNCİ YARI

57. dakikada rakip yarı sahada buluştuğu topla hareketlenen Zajc'ın, ceza yayı üzerinden yerden vuruşunda top direk dibinden auta gitti.

70. dakikada Arda Güler'in ara pasında ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Zajc'ın vuruşunda meşin yuvarlak Leite'nin bacağına çarparak kornere gitti.

90+5. dakikada Fenerbahçe 2. golü buldu. Ceza yayı üzerinde şık bir hareketle 2 rakibinden sıyrılarak ceza sahasına giren Zajc'ın sağ çaprazdan şutunda top ağlara gitti: 2-0.

Fenerbahçe, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 77'ye yükselten Fenerbahçe'nin, şampiyonluk yarışındaki rakibi Galatasaray'ın MKE Ankaragücü deplasmanında galip gelmesiyle bitime 2 hafta kala şampiyonluk şansı kalmadı.

Her iki takım da ligin son haftasında ligden çekilen ekiplerle karşılaşacağı için hanesine 3 puan yazdıracak.

VALENCİA, ALEX'İN REKORUNU KIRDI

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu oyuncusu Enner Valencia, sarı-lacivertlilerin efsane futbolcusu Alex de Souza'nın rekorunu kırmayı başardı.

Fraport TAV Antalyaspor ile oynanan maçın 2. dakikasında fileleri havalandıran Valencia, gol sayısını 29'a çıkardı ve lig tarihinde sarı-lacivertli formayla bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu unvanının sahibi oldu.

Alex de Souza, 2011-2012 sezonunda Süper Lig'de 28 gol kaydetmişti.

VALENCİA DEVAM EDEMEDİ

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Enner Valencia, sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Maçın 62. dakikasında sakatlanan tecrübeli golcü, saha içinde tedavisi yapıldıktan sonra kendisini denemek için kısa bir süre oyuna devam etti.

Teknik direktör Jorge Jesus, 68. dakikada Valencia'yı oyundan alarak yerine Joshua King'i soktu.

YÖNETİM İSTİFAYA DAVET EDİLDİ

Fenerbahçeli taraftarlar, Ali Koç ve yönetimini istifaya davet etti.

Sarı-lacivertli taraftarlar, Galatasaray'ın MKE Ankaragücü karşısında 3-1 öne geçmesinin ardından "Yönetim istifa" ve "Söylesene başkan ne oldu sözlerin, koskoca Fener'i ne hale getirdin" şeklinde tezahüratlarda bulundu.

KADIKÖY'DE AZİZ YILDIRIM SESLERİ

Fenerbahçeli taraftarlar, eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım lehine tezahüratta bulundu.

Yönetimi istifaya davet eden sarı-lacivertli taraftarlar, ardından eski başkanlarına sevgi gösterisi yaptı.