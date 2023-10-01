Fenerbahçe Rizespor'u gol yağmuruna tuttu: Fenerbahçe 5-0 Çaykur Rizespor

Süper Lig'in 7. hafta karşılaşmasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'ndaki maçı Fenerbahçe, 5-0'lık skorla kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Sebastian Szymanski, 47. dakikada İrfan Can Kahveci, 62. dakikada Edin Dzeko, 75. dakikada Dusan Tadic ve 90+3'te Joshua King attı.

Fenerbahçe'nin ilk golünü atan Szymanski, 2 dakika 2 saniye ile bu sezon ligin en erken golüne imza attı.

İsmail Kartal'ın ekibi bu galibiyetle birlikte bu sezon ligde 7, toplamda ise 14 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Fenerbahçe, ligde 21 puana yükseldi. Çaykur Rizespor, 11 puanda kaldı.

Fenerbahçe, ligde gelecek hafta Kasımpaşa deplasmanına gidecek. Çaykur Rizespor, sahasında Samsunspor'u ağırlayacak.

Fenerbahçe, hafta arasında perşembe günü ise Konferans Ligi'nde Spartak Trnava deplasmanına konuk olacak.

OSAYI SAMUEL GERİ DÖNDÜ

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, son oynadıkları RAMS Başakşehir maçının ilk 11'ine göre kadrosunda tek değişikliğe gitti.

Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada sakatlığı nedeniyle Başakşehir maçında kadroya alamadığı Bright Osayi-Samuel'i yeniden 11'de değerlendirdi. Başakşehir maçında Osayi-Samuel yerine ilk 11'de forma giyen Jayden Oosterwolde ise yedeğe çekildi.

Çaykur Rizespor müsabakasında kalede Dominik Livakovic'i görevlendiren Kartal, savunma hattında Bright Osayi-Samuel, Rodrigo Becao, Alexander Djiku ve Ferdi Kadıoğlu'nu oynattı. Orta sahada İsmail Yüksek-Fred Rodrigues ikilisine şans veren Kartal, hücumda İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski ve Dusan Tadic'i görevlendirdi. Tecrübeli teknik adam, gol yollarında ise yine Edin Dzeko'ya güvendi.

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Samet Akaydın, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, Joshua King, Mert Müldür, Umut Nayir, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo ve Bartuğ Elmaz ise maça yedek kulübesinde başladı.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor müsabakasında 5 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Cengiz Ünder ile Emre Mor kadroda yer almadı.

Hafif sakatlıkları bulunan Serdar Aziz ve Miha Zajc tedbir amacıyla kadroya alınmazken, Michy Batshuayi teknik heyet kararıyla 21 kişilik listeye dahil edilmedi.

Michy Batshuayi'yi bu maçta kadroya dahil etmeyen Kartal'ın, 5 Ekim Perşembe günü UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Spartak Trnava karşısında ilk 11'de başlatması bekleniyor.

KADIKÖY'DE TRİBÜNLER DOLDU

Fenerbahçeli taraftarlar, Çaykur Rizespor maçına yoğun ilgi gösterdi.

Tribünlerin tamamını dolduran sarı-lacivertliler, maç öncesi takımlarına sevgi gösterilerinde bulundu.

FERDİ YENİDEN SOL BEKTE

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, yeniden kendi pozisyonuna geçti.

RAMS Başakşehir maçında Bright Osayi-Samuel'in yokluğunda sağ bekte görevlendirilen Ferdi, Nijeryalı oyuncunun sakatlığını atlatmasıyla yeniden sol beke geçti.

CRESPO YENİDEN KADRODA

Fenerbahçe'nin Portekizli orta sahası Miguel Crespo, kadroya döndü.

Geçtiğimiz RAMS Başakşehir mücadelesinde teknik heyet tercihiyle kadroda yer almayan Crespo, Çaykur Rizespor karşılaşmasına ise yedekte başladı.

FENERBAHÇE GOLLE BAŞLADI!

Fenerbahçe, karşılaşmaya adeta golle başladı. Henüz 2. dakikada gelişen atakta Dzeko'nun ceza sahasına ortasında Dusan Tadic, topu tekte çevirdi. Szymanski, kaleye yakın mesafeden ve müsait pozisyonda bu topu ağlara gönderdi.

Fenerbahçe, bu golün ardından da rakip kalede gol aramaya devam etti. Sarı-lacivertli takım, özellikle Edin Dzeko ile rakip ceza sahasında tehlikeli oldu.

FENERBAHÇE'DE PENALTI İTİRAZI!

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçının 37. dakikasında penaltı bekledi.

Bu dakikada gelişen Fenerbahçe atağında sol kanattan gelen ortada Sebastian Szymanski kafa vurmak isterken yerde kaldı.

Fenerbahçeli futbolcular, bu pozisyonda penaltı bekledi.

Hakem Cihan Aydın, VAR'ı dinlediğini belirtti ve ardından oyunu devam ettirdi.

FENERBAHÇE ATTI, VAR'DAN DÖNDÜ!

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşılaşmasında 38. dakikada Edin Dzeko ile golü buldu ancak bu gol elle oynama nedeniyle iptal edildi.

Dzeko'nun golünün ardından VAR hakemi Hakan Ceylan, Osayi'nin golden önceki pozisyonu için hakem Cihan Aydın'ı monitöre izlemeye davet etti.

Hakem Cihan Aydın, pozisyonu izlemesinin ardından golü iptal etti.

Fenerbahçeli taraftarlar, teknik heyet ve futbolcular, bu karara tepki gösterdi.

Hakem Cihan Aydın, itirazları sonrası İsmail Kartal'ı da uyardı.

Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol olmadı ve Fenerbahçe, soyunma odasına 1-0 önde gitti.

İRFAN CAN SAHNE ALDI

Fenerbahçe, ilk yarının ardından ikinci yarıya da golle başladı. Szymanski'nin soldan ortasında Çaykur Rizespor savunması topu uzaklaştıramadı. Bu topu ceza sahasında önünde bulan İrfan Can'ın vuruşu ağlara gitti.

EDIN DZEKO ATTI

Fenerbahçe, 62. dakikada Edin Dzeko ile 3. golü buldu. İlk yarıda da önemli fırsatlar yakalayan ancak ağları havalandıramayan Bosnalı yıldız, bu dakikada golü attı. İrfan Can'ın şık pasıyla ceza sahasında topla buluşan Dzeko, topu ağlara gönderdi.

KING VE SAMET OYUNA GİRDİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 68. dakikada oyuna müdahalede bulundu. Sarı-lacivertlilerde Samet Akaydin ve Joshua King oyuna dahil oldu. Rodrigo Becao ve İrfan Can kenara geldi.

TADIC, 4. GOLÜ ATTI

Fenerbahçe, 75'te Dusan Tadic ile durumu 4-0 yaptı. King, rakip ceza sahasına getirdiği topta kaleyi düşündü. Onun vuruşu savunmadan sekti ve ceza sahasında Tadic'in önünde kaldı. Sırp futbolcu, bu pozisyonda Gökhan'ı mağlup etti.

İSMAİL KARTAL'A DESTEK

Fenerbahçe'de tribünler, skorun 4-0'a gelmesinin ardından "Oley oley, Fenerbahçe'nin çocuğu İsmail Kartal" şeklinde tezahüratlarda bulundu.

SON GOL KING'TEN GELDİ

Fenerbahçe'de uzatma anlarında sahneye çıkan Joshua King, maçın skorunu 5-0 olarak belirledi.