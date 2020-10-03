Fenerbahçe Perotti transferini bitirdi

Fenerbahçe’de transfer harekatı devam ediyor. TRT Spor'un haberine göre; kanat bölgesine de takviye yapmak isteyen sarı lacivertliler, Diego Perotti ile anlaşmaya vardı.

32 yaşındaki oyuncunun kulübü Roma'yla da her konuda anlaşma sağlandı. İtalyan kulübü, Perotti'nin Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak transfer olmasına izin verdi.

Arjantinli futbolcu bugün saat 14.55'te İstanbul'da olacak.

Geçen sezon Roma forması ile 26 maça çıkan Perotti, takımına 6 gol, 4 asistlik katkı sağladı.

(TRT Spor)