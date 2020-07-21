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21 Temmuz 2020 Salı 11:35:00 - Güncelleme:21 Temmuz 2020 Salı 11:41:00

Fenerbahçe Milli yıldız için devrede...

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Süper Lig'de bu sezon da hayal kırıklığı yaratan Fenerbahçe'de şampiyonluk hasreti 6 yıla çıktı. Sarı-lacivertliler gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedeflerken, transferde de adımlar buna göre atılıyor.

Geçtiğimiz yaz iddialı bir kadro kuran ve Süper Lig'de Cemil Usta Sezonu'na şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe'de işler istenildiği gibi gitmemişti.

Sezonun ilk yarısında iyi sonuçlar alan sarı-lacivertliler, devre arasından sonra ise adeta kabusu yaşamıştı.

Son olarak ligin 33. haftasında Beşiktaş'a konuk olan Kanarya, ezeli rakibine de 2-0'la boyun eğmişti. Bu sonuçlarla birlikte ezeli rakiplerine karşı çıktığı 6 maçta sadece 1 galibiyet alan sarı-lacivertli takımda, sezon hiç de istenildiği gibi geçmedi.

Bu kapsamda geniş bir liste hazırlayan F.Bahçe, transfer çalışmalarına başlamıştı.

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, kadrosunda büyük bir değişime gitmeye hazırlanıyor.

FLAŞ İSİM GÜNDEME GELDİ 

Bu sebepten olacak ki transferde ince eleyip sık dokuyan Fenerbahçe için gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında birçok transfer söylentisi ortaya atılırken, flaş bir isim gündemde.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre, sarı-lacivertliler Beşiktaş'tan 22.50 milyon Euro bonservis bedeli ile Premier Lig ekiplerinden Everton'a transfer olan ve an itibarıyla Crystal Palace forması giyen Cenk Tosun ile yakından ilgileniyor.

Hatta, sarı-lacivertlilerin müstakbel sportif direktörü Emre Belözoğlu'nun, Everton'ın tecrübeli sportif direktörü Marcel Brands ile online olarak bir görüşme sağladığı ana gündem maddesi Cenk Tosun olan görüşmede Yerry Mina ve Bernard isimlerinin de tartışıldığı yazıldı.

ALİ KOÇ İŞARET ETMİŞTİ

Daha önce Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un bu görüşmeyi destekleyen "Bize net bir golcü lazım" sözleri de bu görüşmeyi doğrular nitelikte...

BEŞİKTAŞ DA CENK TOSUN'U İSTİYOR

'İki yönlü transfer savaşı' şeklinde sunulan haberinde diğer tarafında ise Beşiktaş var... Daha önce siyah-beyazlı formayı giymiş ve İngiltere'ye transfer olan Tosun için, Fenerbahçe'nin yanı sıra Beşiktaş'ın da 29 yaşındaki oyuncuyu geri istediği, Fenerbahçe ile bir savaş içerisine girdiği bilgisi de okuyuculara aktarıldı.

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