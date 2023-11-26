Fenerbahçe, ligde 2 maç sonra sevindi

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe, rakip yarı alanda fazlasıyla görünse de pozisyon üretmekte zorlandı. Birkaç tehlikeli atağı tabelaya yansıtamayan sarı-lacivertliler, kalesine gelen ilk atakta 39. dakikada geri düştü. VavaCars Fatih Karagümrük 39. dakikada Can Keleş'in golüyle öne geçti ve soyunma odasına konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle gidildi.

İkinci yarıya hızlı giren Fenerbahçe, 48. dakikada Dusan Tadic'in penaltı golüyle eşitliği sağladı. Atakları sürdüren sarı-lacivertliler, 58. dakikada yine Tadic ile 2-1 öne geçmeyi bildi.

Kalan bölümde rakibini karşılayan ve skoru korumayı başaran sarı-lacivertliler, sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldı.

Ligde son olarak sırasıyla Trabzonspor mağlubiyeti ve Adana Demirspor beraberliği yaşayan Fenerbahçe, söz konusu 2 karşılaşmanın ardından yeniden 3 puana ulaştı.

Sarı-lacivertliler, elde ettiği 3 puanla liderliği de yeniden Galatasaray'dan devraldı.

İLK KEZ GERİDEN GELİP KAZANDI

Fenerbahçe, bu sezon ilk defa ilk yarısında soyunma odasına yenik girdiği bir maçı galip tamamladı.

Sezona inanılmaz bir başlangıç yaparak üst üste 19 resmi maç kazanan sarı-lacivertliler, 20. maçında Trabzonspor'a mağlup olmuştu. Sarı-lacivertliler, bu maçın ardından UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde deplasmanda Spartak Trnava'ya da yenilmişti.

Söz konusu 2 karşılaşmada da soyunma odasına mağlup giren sarı-lacivertliler, sahadan puansız ayrılmıştı.

Fenerbahçe, habere konu maçlar dışında ligde Antalyaspor ve Avrupa'da Twente maçlarında skor olarak geri düşse de soyunma odasına mağlup girmemişti.

İRFAN CAN KAHVECİ, PERFORMANSIYLA GÖZ DOLDURDU

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu İrfan Can Kahveci, gösterdiği performansla göz doldurdu.

Kariyer sezonunu geçirdiği 2023-2024'te hem Fenerbahçe'de hem de milli takımda çok etkili bir görüntü sergileyen 28 yaşındaki oyuncu, VavaCars Fatih Karagümrük karşısına adeta yıldızlaştı.

Hem gösterdiği mücadele hem de hücumda arkadaşlarına pozisyon hazırlamasıyla ön plana çıkan İrfan Can, taraftarlarının beğenisini topladı.

İrfan, 74. dakikada alkışlar arasında yerini Cengiz Ünder'e bıraktı.

SON 4 GOL TADİC'TEN

Fenerbahçe'nin 35 yaşındaki Sırp yıldızı Dusan Tadic, sarı-lacivertlilerin attığı son 4 gole imzasını attı.

VavaCars Fatih Karagümrük filelerini 1'i penaltıdan 2 kez havalandıran Tadic, Trabzonspor maçında da takımının attığı 2 golü penaltıdan kaydetmişti. Fenerbahçe, Adana Demirspor maçında ise gol atmayı başaramamıştı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde şu ana dek sarı-lacivertli formayla 4 gol atan Tadic, ligde ise 6. golüne ulaştı.

Dusan Tadic ayrıca son 2 iç saha maçında 4 gol atmayı da başardı.

KİNG 7 MAÇ SONRA SAHADA

Fenerbahçe'nin Norveçli hücumcusu Joshua King, 7 maç sonra formasına kavuştu.

Sezona oldukça iyi bir başlangıç yapan ve gol yollarında taraftarın beğenisini toplayan 31 yaşındaki oyuncu, sakatlığı nedeniyle Avrupa'da 2, ligde ise 5 olmak üzere toplamda 7 maçı kaçırmıştı.

Uzun süreli sakatlığının ardından VavaCars Fatih Karagümrük karşısında kadroya dahil edilen King, maçın 88. dakikasında Dusan Tadic'in yerine oyuna dahil oldu ve 7 maç aranın ardından forma giydi.