Fenerbahçe Lazio'dan Bastos'u transfer gündemine aldı

Fenerbahçe, Lazio'nun 29 yaşındaki Angolalı stoperi Bastos ile anlaştı. TRT Spor'un haberine göre, transferin gerçekleşmesi için teknik direktör Erol Bulut'un onayı bekleniyor.

İtalyan ekibinde bu sezon tüm kulvarlarda 22 maçta forma giyen Bastos, 3 gol 1 asistlik katkı verdi.

Bastos, 2013 yılında Angola temsilcisi Petro Luanda'dan Rus ekibi Rostov'a transfer olmuştu. 2016'da ise Rostov'dan 5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Lazio'nun yolunu tutmuştu.

(TRT Spor)