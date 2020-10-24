Fenerbahçe'nin borcu açıklandı!

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24 Ekim 2020 Cumartesi 13:18:00 - Güncelleme:24 Ekim 2020 Cumartesi 13:18:00

Fenerbahçe Kulübü'nün borcu açıklandı

Kaynak: IHA

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Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantısında konuşan Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam, yaptığı açıklamada kulübün mali durumlarına değindi. Karaçam, '612 milyon euro olan borcumuz 460 milyon euroya geriledi' dedi.

Fenerbahçe’nin online olarak gerçekleştirilen Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’nda Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam bir konuşma yaptı. Kulübün mali durumlarına değinen Karaçam, "Ali Koç’un başkanlığında yönetime geldiğimiz zaman devraldığımız bilanço borç toplamı 612 milyon Euro’ydu. Bilanço dışı borçlar da 112 milyon Euro seviyelerindeydi. Bizim bu dönem içinde yaptığımız yönetim olarak en önemli iki hamleden bir tanesi futbol takım harcamalarını 2017-2018 sezonunda 93 milyon Euro iken bir sonraki sezon 82, sonra 64 şimdi 56 milyon Euro’ya gerilemesi. İkinci büyük hamlemiz de borçlarla beraber devraldığımız önemli bir açık pozisyon sıkıntımız vardı. Döviz cinsinden varlıklarla karşılaştığımızda 300 milyon Euro’luk bir açık vardı. Bu kurların yükselme eğilimi vardı. Bu açık durumumuzu 60-70 milyon Eurolara indirdik. Dövizleri Türk Lirasına dönüştürme konusunu Nisan ortasında tamamlamıştık. Bu şekilde 612 milyon Euro olan borcumuz 460 milyon Euro’ya indi. Bu başta başkanımızın kişisel maddi katkılarının yanı sıra camiamızın yeni desteği ve yönetimimizin aldığı kararlarla oldu" şeklinde konuştu.

"BANKALARLA GÖRÜŞMELERİMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ"

Fenerbahçe’nin konsolide borcunun 4 milyar 300 milyona gelmiş durumda olduğunu ifade eden Karaçam, "Bu spor kulüplerinde Türkiye’deki en yüksek borç durumu. Futbol A.Ş olarak finansal borç 2 milyar 171 milyon durumunda. Bizler önümüzdeki dönemde bankalarla görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bu borçlar bir şekilde yeniden yapılanacak. Onların prensipleri görüşülüyor. Ama rakam çok yüksek. Biz Fenerbahçe Spor Kulübü olarak konsolide bazda zarar ediyoruz. Bunlar geri ödemek için kar yapmamız lazım. Burada en önemli konu sportif başarıyla bu borç geri ödemeyi denge içerisinde götürebilmek. Ne yazık ki gelinen noktada bütün dünyada ne kadar maddi varlığınız güçlüyse, sportif başarıyı elde etmede şanslı oluyorsunuz. Bundan sonraki 9-10 yıllık dönemde yapmamız gereken şey ayağımızı yorganımıza göre uzatmak. Fenerbahçe’nin hedeflediği şampiyonluklara ulaşabilmek lazım. Mali açıdan daha yüksek bir borç ödemeyle karşı karşıya kalırsanız sportif başarı şansınız düşüyor. Bunların dengelenmesi önümüzdeki dönemlerde takip edilmesi gereken bir durum" diye konuştu.

"FUTBOL A.Ş VE DERNEK BİRBİRİNDEN AYRILACAK"

Fenerbahçe Futbol A.Ş ve derneğin yapısı hakkında konuşan Karaçam, "Biz bankalar birliğiyle görüşmüyoruz. Biz ve kulüpler, kulüplere kredi vermiş olan bankaların bir araya geldiği gruplarla görüşüyoruz. Biz bu bankalarla sadece dernek olarak değil Futbol A.Ş’nin de borçlarının yapılanmasını düşünüyoruz. Bunun süresi 2 yılı ana para ödemesiz toplam 9 yıl. Derneğin ve Futbol A.Ş’nin bu yapılanma olması halinde bu süre içerisinde ilave borçlanma yapamayacağı konusu durumu mevcut. Dernek, Futbol A.Ş ile yapılacak olan sözleşmeye taraf olacak ve ek belge istenilebilecek. Ama aynı zamanda Futbol A.Ş ile Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği birbirinden ayrışacak. Şu anda önemli sıkıntılarımızdan bir tanesi derneğin bütün gelirlerinin hakları Futbol A.Ş’ye devredildiği için dernek bir kısım Futbol A.Ş’den kullanmak durumunda kalmış. Böylece de artan bir borç durumu var. Şu anda 1.8 milyar gibi bir borç gözükmekte. Bu rakamın bir şekilde bu yapılanma içinde arındırılması gerekecek" açıklamasını yaptı.

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