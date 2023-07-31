Fenerbahçe Kulübü, milli futbolcu Mert Müldür ile prensip anlaşmasına vardı
Kaynak: AA
Fenerbahçe Kulübü, Mert Müldür'ün transferi konusunda İtalyan ekibi Sassuolo ve milli futbolcuyla prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz, milli futbolcu Mert Müldür'ün kalıcı transferi konusunda İtalya'nın Sassuolo kulübü ve futbolcu ile prensip anlaşmasına varmıştır." ifadeleri yer aldı.
Açıklamada, Mert Müldür'ün transferin tamamlanması için İstanbul'a davet edildiği de belirtildi.
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