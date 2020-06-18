Fenerbahçe Kulübü Başkanı Koç ve vekili Özsoy'a hak mahrumiyeti cezası

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Başkan Vekili Semih Özsoy'a son dakika cezası. Türkiye Futbol Federasyonu, resmi açıklamasından dolayı Fenerbahçe'nin yanı sıra Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Başkan Vekili Semih Özsoy'un "sportmenliğe aykırı açıklamalar" gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildiklerini açıklamıştı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a 45, başkan vekili Semih Özsoy'a ise 60 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

Nihat Özdemir ne demişti?

Ekonomist Dergi'sinin Instagram yayının canlı konuğu olan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, 'Şikenin üstesinden gelmek için nasıl bir çalışma yapacaksınız?' sorusuna, "Birçok ülkede de böyle olaylar oldu. İtalya'da, İngiltere'de ve Fransa'da da oldu. Her ülkede olduğu gibi Türkiye'de de böyle bir olayı yaşadık. Hepimizin bildiği gibi o sezon... 2010-2011 sezonudur. Sezon geride kaldı. 9 sezon geride kaldı. Biz 9 senedir herhangi bir şekilde bir şike olayına rastlamadık" yanıtını vermişti.