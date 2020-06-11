11 Haziran 2020 Perşembe 12:25:00 - Güncelleme:11 Haziran 2020 Perşembe 12:25:00
Fenerbahçe, koronavirüs test sonuçlarını açıkladı: Negatif
Fenerbahçe Kulübü, Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde takıma yapılan testlerin negatif çıktığını duyurdu.
Fenerbahçe Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde takıma yapılan testlerin negatif çıktığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Dün takımımıza, teknik ve idari kadromuza yapılan testlerin sonucu negatiftir." ifadeleri kullanıldı.
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