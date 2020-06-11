Fenerbahçe, koronavirüs test sonuçlarını açıkladı: Negatif

Fenerbahçe Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde takıma yapılan testlerin negatif çıktığını duyurdu.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Dün takımımıza, teknik ve idari kadromuza yapılan testlerin sonucu negatiftir." ifadeleri kullanıldı.