Fenerbahçe Kadıköy'de Twente'yi farklı geçti!

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Twente'yi konuk etti. Kadıköy'de oynanan maçı Fenerbahçe 5-1'lik skorla kazandı.

Fenerbahçe'de galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Jayden Oosterwolde, 60. dakikada Sebastian Szymanski, 62 ile 74. dakikalarda İrfan Can Kahveci ve uzatma dakikalarında penaltıdan Dusan Tadic attı. Twente'nin golü 20. dakikada Manfred Ugalde'den geldi.

Twente'de Youri Regeer, 43. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, rövanş karşılaşması öncesi avantajı eline aldı. İki takım arasındaki rövanş karşılaşması gelecek hafta perşembe günü Hollanda'da oynanacak.

İSMAİL KARTAL'DAN ROTASYON

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Hollanda'nın Twente takımını konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, takımını rotasyonlu bir kadroyla sahaya sürdü.

Tecrübeli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada ligde son oynanan Samsunspor müsabakasına göre kadrosunda 1'i zorunlu 4 değişikliğe gitti.

62 yaşındaki çalıştırıcı, Samsunspor maçında ilk 11'de forma giyen oyunculardan Serdar Aziz'i sakatlığı nedeniyle kadroya alamazken, Mert Hakan Yandaş, Cengiz Ünder ve Edin Dzeko'yu ise yedek soyundurdu.

İsmail Kartal, Twente karşısında bu oyuncuların yerine Mert Müldür, Sebastian Szymanski, Ryan Kent ve Michy Batshuayi'yi ise ilk 11'de görevlendirdi.

Hollanda ekibi karşısında kalede İrfan Can Eğribayat'ı oynatan Kartal, savunma hattını Mert Müldür, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde ve Ferdi Kadıoğlu'ndan kurdu. Orta sahada İsmail Yüksek, Fred ve Sebastian Szymanski'ye şans veren Kartal, hücum hattını Dusan Tadic, Ryan Kent ve Michy Batshuayi'ye teslim etti.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır, Furkan Akyüz, Mert Hakan Yandaş, Edin Dzeko, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Bright Osayi-Samuel, Umut Nayir, Bartuğ Elmaz ve Rodrigo Becao ise yedek soyundu.

OOSTERWOLDE STOPERDE

Fenerbahçe'nin genç sol beki Jayden Oosterwolde, Twente karşısında stoperde görev aldı.

Sarı-lacivertli takıma geçtiğimiz sezonun kış transfer döneminde dahil olan 22 yaşındaki oyuncu, bugüne kadar sarı-lacivertli takımdaki tüm maçlarında sol bekte görev yapmıştı.

Oosterwolde, stoper oyuncuları Luan Peres ve Serdar Aziz'in sakatlığında Rodrigo Becao'nun da riske edilmemesiyle stoper pozisyonunda oynadı.

TEK EKSİK SERDAR AZİZ

Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği isimler içerisinde kadroda yer almayan tek isim Serdar Aziz oldu.

Yaşadığı sakatlık sebebiyle kadroda bulunma durumunun maç saatinde belli olması beklenen milli oyuncu, 22 kişilik kadroya alınmadı.

BECAO RİSKE EDİLMEDİ

Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Rodrigo Becao, Twente karşısında riske edilmedi.

Yaşadığı sakatlık nedeniyle ligdeki Samsunspor karşılaşmasında görev alamayan Becao, Twente maçının kadrosunda yer alsa da riske edilmeyerek yedek soyundu.

MERT MÜLDÜR İLK KEZ

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Mert Müldür, sarı-lacivertli formayla ilk kez 11'de görevlendirildi.

Transferinin ardından Avrupa'da Maribor, ligde ise Samsunspor maçlarında ilk kez forma giyen 24 yaşındaki savunmacı, söz konusu müsabakalarda oyuna sonradan dahil olmuştu.

Mert Müldür, bu sezon ilk 11'deki ilk maçına ise Twente karşısında çıktı.

KENT 2 MAÇ SONRA

Fenerbahçe'nin yeni transferi Ryan Kent, 2 maçın ardından forma şansı buldu.

Sezona iyi bir başlangıç yapan ve aldığı sürelerde performansıyla beğeni toplayan İngiliz hücum oyuncusu, 2 maçın ardından 11'de görev yaptı.

ALTAY BAYINDIR VEDA ETTİ

Fenerbahçe'de Manchester United'a transferi gündemde olan Altay Bayındır, maç öncesi sahaya çıktı ve tüm tribünleri selamladı. Bu esnada Ülker Stadyumu'nda "Fenerbahçe'nin evladı Altay Bayındır yolun açık olsun, kalplerimiz seninle." anonsu yapıldı.

LIVAKOVIC TRİBÜNLERİ SELAMLADI!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Dominik Livakovic ise karşılaşmadan önce sahaya çıktı ve tribünleri selamladı.

TWENTE ÖNE GEÇTİ!

Twente 20. dakikada öne geçti. Bu dakikada ceza alanında topla buluşan Ugalde'nin vuruşu direkten döndü. Seken topu yine Ugalde tamamladı ve takımını öne geçirdi.

FENERBAHÇE EŞİTLİĞİ YAKALADI!

Fenerbahçe, 33. dakikada eşitliği yakaladı. Sebastian Szymanski'nin sağ kanattan yaptığı ortaya ceza alanı çizgisi üzerinden kafayı vuran Jayden Oosterwolde skora eşitlik getirdi.

VAR İNCELEMESİ SONRASI KIRMZI!

Youri Regeer, Mert Müldür'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. VAR'da izlenen pozisyon sonrasında Regeer'in kartı kırmızıya döndü ve Twente 43'te 10 kişi kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

İSMAİL KARTAL'DAN HAMLELER!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, devre arasında iki değişiklik birden yaptı. Sarı-lacivertli takımda Kent ve Mert Müldür kenara geldi. Osayi Samuel ve İrfan Can Kahveci oyuna dahil oldu.

FENERBAHÇE ÖNE GEÇTİ!

Fenerbahçe, 60. dakikada öne geçti. Sağ kanattan çizgiye inen Osayi-Samuel'in penaltı noktası üzerine çevirdiği topa Szymanski sağ ayağıyla düzgün bir vuruş yaparak takımını öne geçirdi.

2 DAKİKADA FARK 2'YE ÇIKTI!

Fenerbahçe, 62. dakikada İrfan Can Kahveci ile 3. golü buldu. Bu kez de sol kanattan çizgiye inen Ferdi penaltı noktasına çevirdi. İrfan Can Kahveci uzak köşeye düzgün bir vuruş yaparak farkı 2'ye yükseltti.

İRFAN CAN YİNE SAHNEDE!

Fenerbahçe'de 45'te oyuna dahil olan İrfan Can Kahveci, 74. dakikada ikinci golünü attı. Dzeko'nun sol kanattan çevirdiği topu ceza alanında kontrol eden İrfan Can, penaltı noktası üzerinden kendisinin ikinci takımının 4. golünü attı.

SON SÖZÜ TADIC SÖYLEDİ

Fenerbahçe'de uzatma dakikalarında kazanılan penaltıda Dusan Tadic golü attı ve Fenerbahçe, sahadan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı.