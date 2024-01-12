VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
“Sibergöz-14” operasyonunda 120 şüpheli yakalandı
Husiler: Yemen'e karşı hiçbir ABD saldırısı cevapsız kalmayacak
45 ilde “Narkogüç-43” operasyonları
NFT'lerle profil özelliği kalktı
Anatomi safarisi
Dev yolcu gemileri onlara emanet
12 Ocak 2024 Cuma 08:45:00 - Güncelleme:12 Ocak 2024 Cuma 08:45:00

Fenerbahçe, İtalyan futbolcu Bonucci'yi kadrosuna kattı

Kaynak: AA

ABONE OL

Fenerbahçe, İtalyan savunma oyuncusu Leonardo Bonucci'yi kadrosuna dahil etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki futbolcunun sezon sonuna kadar Fenerbahçe forması giyeceği bildirildi.

İtalyan futbolcu için Ülker Stadı'nda düzenlenen imza törenine Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri Burak Çağlan Kızılhan, Simla Türker Bayazıt ve Selahattin Baki, Sportif Direktör Mario Branco ve yardımcısı Okan Özkan'ın katıldığı belirtilerek, "Leonardo Bonucci'ye ailemize 'hoş geldin' diyor, Fenerbahçemiz ile başarılar diliyoruz." denildi.

BONUCCİ SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde ilk olarak kan tetkikleri yapılan Bonucci daha sonra ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

İtalyan oyuncunun sağlık kontrolleri, radyoloji ve kardiyak testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

Etiketler : fenerbahçe futbolcu leonardo bonucci kadro italyan
10 yıldır estetik yaptırmamış

10 yıldır estetik yaptırmamış
Estetik güzeli çıktı

Estetik güzeli çıktı
Önce danıştı sonra yazdı

Önce danıştı sonra yazdı
Cedi'ye sevdiği şarkıları söylüyorum

Cedi'ye sevdiği şarkıları söylüyorum
"Kumar beni mahvetti"

"Kumar beni mahvetti"
Ebru Polat yapay zekalı klibiyle övündü: Türkiye'yi uzay çağına geçirdim

Ebru Polat yapay zekalı klibiyle övündü: Türkiye'yi uzay çağına geçirdim
Maymun suyunu çaldı

Maymun suyunu çaldı
Ailece hastanelik oldular

Ailece hastanelik oldular
"Disiplinli çalışırım"

"Disiplinli çalışırım"

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX