Fenerbahçe, İsmail Kartal ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi
Kaynak: AA
Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör İsmail Kartal ile sözleşme imzalandığını duyurdu.
Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör İsmail Kartal ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Fenerbahçe Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, "Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için İsmail Kartal ile 2023-2024 sezonu için bir yıllık sözleşme imzalanmıştır. Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur." denildi.
- Fenerbahçe'nin yeni transferi Ryan Kent, taraftarı heyecanlandırma sözü verdi
- Fenerbahçe, İsmail Kartal ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi
- Türkiye 3. Avrupa Oyunları'nı rekorlarla kapattı
- Kırkpınar'da 662'nci buluşmaya sayılı günler kaldı
- Başarılı sporcuların yolu GSB Spor Okullarından geçiyor
- Genç milliler dünya üçüncüsü oldu