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03 Temmuz 2023 Pazartesi 17:15:00 - Güncelleme:03 Temmuz 2023 Pazartesi 17:15:00

Fenerbahçe, İsmail Kartal ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi

Kaynak: AA

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Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör İsmail Kartal ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör İsmail Kartal ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Fenerbahçe Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, "Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için İsmail Kartal ile 2023-2024 sezonu için bir yıllık sözleşme imzalanmıştır. Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur." denildi.

Etiketler : fenerbahçe futbol ismail kartal teknik direktör sözleşme kap
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