Fenerbahçe ilk mağlubiyetini aldı

Karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe, ilk 15 dakika rakip yarı sahada etkili olsa da pozisyon üretmekte zorlandı. Sarı-lacivertliler, ani gelişen atakla 18. dakikada Piotrowski'nin golüyle 1-0 yenik duruma düştü. Kalan bölümde pozisyon üretemeyen Fenerbahçe, soyunma odasına 1-0 geride girdi.

İkinci yarıda etkisiz bir görüntü sergileyen sarı-lacivertliler, değişikliklere rağmen pozisyon bulamadı. Ev sahibi takım, 90+2. dakikada Seco'nun golüyle farkı 2'ye çıkardı ve sahadan bu skorla galip ayrıldı.

Ligde 10 maçlık galibiyet serisini Trabzonspor mağlubiyetiyle kaybeden Fenerbahçe, Avrupa'daki 9 maçlık galibiyet serisinin ardından da Ludogorets'e 2-0 yenildi.

Fenerbahçe, bu mağlubiyete rağmen grubunda 9 puanla liderliğini sürdürdü. Grubun diğer karşılaşmasında Nordsjaelland ile Spartak Trnava 1-1 berabere kaldı. Nordsjaelland, puanını 7'ye yükseltirken, Spartak Trnava ilk puanını aldı.

Mücadelenin önemli anları:

14. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Tadic'in pasında sağdan ceza sahasına giren Osayi-Samuel, son çizgiye inip kale sahasına ortaladı. Meşin yuvarlak, bu noktaya hareketlenen Batshuayi'nin gerisinde kalınca savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

18. dakikada Ludogorets öne geçti. Savunmanın uzaklaştırmak istediği top Nedyalkov'da kaldı. Bu futbolcu ceza sahası dışı sağ çaprazındaki Piotrowski'ye pasını aktardı. Piotrowski, uzaktan sert bir şutla topu filelere gönderdi: 1-0.

25. dakikada Ludogorets gole yaklaştı. Sağdan kazanılan korner atışında topun başına geçen Tekpetey kale sahası önüne ortaladı. Bu noktada yükselen Russo kafayı vurdu ancak Livakovic iyi yer tutarak topu kontrol etti.

43. dakikada Vidal'ın pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Tekpetey, Oosterwolde'den sıyrılıp ceza yayı önünden sert vurdu ancak Livakovic uzanarak topu iki hamlede kontrol etti.

Müsabakanın ilk yarısı Ludogorets'in 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı:

47. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Ferdi, ceza içi sağ çaprazındaki Batshuayi'ye pasını aktardı. Verdon'u geçen Batshuayi'nin çaprazdan sert şutunda kaleci Sluga uzanarak gole engel oldu.

56. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Ferdi'nin uzun pasında topla buluşan Batshuayi, rakibinden sıyrılıp ceza sahası içi sol çaprazından çok sert vurdu ancak üst direğe çarpan top oyun alanına geri döndü. Savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

90+2. dakikada ev sahibi takım 2. golünü buldu. Soldan hızlı gelişen atakta yerden yapılan sert ortada Oosterwolde'nin müdahale ettiği meşin yuvarlak altı pasın solunda Seco'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top filelere gitti: 2-0.

Mücadelede Ludogorets'in 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Ludogorets: 2 - Fenerbahçe: 0

Stat: Ludogorets Arena

Hakemler: Ondrej Berka, Ivo Nadvornik, Matej Vicek (Çekya)

Ludogorets: Sluga, Witry, Verdon, Russo, Nedyalkov, Naressi (Dk. 71 Delev), Piotrowski, Gonçalves, Tekpetey, Vidal (Dk. 79 Mounir), Duah (Dk. 72 Seco)

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Yusuf Akçiçek, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Crespo (Dk. 76 Umut Nayir), Zajc (Dk. 63 Szymanski), Tadic (Dk. 76 Cengiz Ünder), Kent (Dk. 63 İrfan Can Kahveci), Batshuayi

Goller: Dk. 18 Piotrowski, Dk. 90+2 Seco (Ludogorets)

Sarı kartlar: Dk. 32 Nedyalkov, Dk. 39 Gonçalves, Dk. 60 Vidal, Dk. 71 Russo (Ludogorets), Dk. 38 Crespo, Dk. 45+1 Zajc, Dk. 49 Oosterwolde, Dk. 77 İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)