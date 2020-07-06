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06 Temmuz 2020 Pazartesi 09:38:00 - Güncelleme:06 Temmuz 2020 Pazartesi 09:38:00

Fenerbahçe ile Gençlerbirliği 92. randevuda

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Fenerbahçe ile Gençlerbirliği, yarın yapacakları maçla ligde 92. kez karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

Eryaman Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Ligde oynadığı son 2 maçta sırasıyla BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Göztepe'yi mağlup eden sarı-lacivertliler, haftaya 49 puanla 6. sırada giriyor.

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısına 2 oyuncusundan yoksun çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde, Mehmet Ekici sakatlığı, Serdar Aziz ise kart cezası nedeniyle Gençlerbirliği karşısında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci ve Nabil Dirar'ın durumu ise belirsizliğini koruyor. Bu iki oyuncunun durumu, maç öncesi yapılacak son antrenmanda belli olacak.

3 OYUNCU CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de Gençlerbirliği maçı öncesi 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde Vedat Muric, Deniz Türüç ve Tolga Ciğerci, forma giyip sarı kart görmeleri durumunda 32. haftadaki Demir Grup Sivasspor maçında cezalı olacak.

STOPER TANDEMİ YİNE BOZULACAK

Fenerbahçe'de Serdar Aziz'in kırmızı kart cezalısı olması nedeniyle savunma ikilisi yine değişecek.

Sezon başından beri bu bölgede istikrarı yakalayamayan sarı-lacivertli ekip, Gençlerbirliği maçında da aynı sorunla karşı karşıya.

Fenerbahçe'de savunmada Serdar'ın yokluğunda Simon Falette'in yanında Luiz Gustavo'nun şans bulması bekleniyor.

Savunmanın sağında Nabil Dirar'ın riske atılmaması durumunda ise Göztepe karşısında başarılı bir oyun sergileyen genç Murat Sağlam forma giyebilir.

Luiz Gustavo'nun stopere çekilmesi durumunda orta sahada Tolgay Arslan, Ozan Tufan ve Ferdi Kadıoğlu'nun oynaması beklenirken, cezası sona eren Garry Rodrigues ile Deniz Türüç'ün yine hücumda kanatları oluşturması düşünülüyor.

Fenerbahçe'de sol bekte Hasan Ali Kaldırım, forvette ise Vedat Muric forma giyecek.

GENÇLERBİRLİĞİ İLE 92. RANDEVU

Fenerbahçe ile Gençlerbirliği, yarın yapacakları maçla ligde 92. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 91 maçta sarı-lacivertliler 46, kırmızı-siyahlılar 15 kez kazandı, 30 müsabakada ise eşitlik bozulmadı.

Rekabetteki son 7 lig maçından 6'sını kazanıp, birinde berabere kalan Fenerbahçe'nin attığı toplam 162 gole, Gençlerbirliği 96 golle karşılık verdi.

İki takım arasında bu sezon İstanbul'da yapılan karşılaşmayı Fenerbahçe 5-2'lik skorla kazandı.

FENERBAHÇE SON 36 MAÇTA SADECE 3 KEZ YENİLDİ

Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ne karşı son yıllarda lig maçlarında genelde başarılı sonuçlar aldı.

Başkent temsilcisi önünde 2000-2001 sezonunun ilk yarısında Ankara'da 3-1'lik skorla yenilen Fenerbahçe, daha sonraki 36 lig maçından sadece 3'ünü yitirdi.

Sarı-lacivertliler, söz konusu dönemdeki karşılaşmaların 26'sını kazandı, 7'sinde berabere kaldı.

ANKARA'DAKİ MAÇLAR

Taraflar arasında Ankara'da yapılan lig müsabakalarında Fenerbahçe 15, Gençlerbirliği 12 galibiyet aldı, 18 karşılaşma da berabere bitti.

Ankara'da Gençlerbirliği'nin 54 golüne, Fenerbahçe 53 golle yanıt verdi.

EN FARKLI GALİBİYETLER

Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında ligde en farklı galibiyetlerini 1993-1994 sezonunda 5-0, 2011-2012'de de 6-1'lik skorlarla aldı.

Kırmızı-siyahlı ekip ise Fenerbahçe karşısında en farklı galibiyetlerini, 1990-1991 ve 1997-1998 sezonlarında 3-0, 1996-1997'de de 4-1'lik sonuçlarla elde etti.

İki ekip arasındaki en gollü karşılaşmalarda ise 7 gol atıldı. 1959-1960 sezonunda Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni, 1992-1993'te Gençlerbirliği, Fenerbahçe'yi 4-3 yendi. Fenerbahçe, 2011-2012'de 6-1, bu sezon ise 5-2'lik galibiyetlerle sahadan ayrıldı.

MUHTEMEL 11

Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği karşısında sahaya şu 11 ile çıkması bekleniyor:

Altay Bayındır, Nabil Dirar (Murat Sağlam), Simon Falette, Luiz Gustavo, Hasan Ali Kaldırım, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Deniz Türüç, Ferdi Kadıoğlu, Garry Rodrigues, Vedat Muric.

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