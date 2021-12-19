Fenerbahçe ile Beşiktaş 2-2 berabere kaldı

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki derbi maçın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

3. dakikada Fenerbahçe ceza sahasının sağ çaprazından kazanılan serbest vuruşta Ghezzal'ın kaleye gönderdiği şutta, top az farkla auta çıktı.

12. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Bir hava topunda Larin'in ceza sahası içinde meşin yuvarlağa eliyle temas etmesinin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi.

14. dakikada penaltı atışında topun başına geçen Mesut Özil, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

25. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Fenerbahçe ceza sahası sol çaprazında Batshuayi'nin kontrol etmek istediği top Josef'in önünde kaldı. Siyah-beyazlı futbolcu çaprazdan düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 1-1.

30. dakikada Fenerbahçe skoru 2-1 yaptı. Vida'nın kendi yarı alanının ortalarının sol tarafından kalecisine oynamak isterken kısa düşen pasını kapan Rossi'nin çaprazdan vuruşunda kalesini terk eden kaleci Ersin Destanoğlu'na çarpan top Berisha'nın önüne düştü. Sarı-lacivertli oyuncu, meşin yuvarlağı boş kaleye göndererek takımını yeniden öne geçirdi: 2-1.

45. dakikada Batshuayi'nin sol çaprazdan şutunda, kaleci Berke Özer son anda topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

49. dakikada Pjanic'in soldan kullandığı köşe vuruşunda Vida topa kafayla vurdu, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

58. dakikada Fenerbahçe ceza sahası dışının sol çaprazından kullanılan serbest vuruşta, Ghezzal'ın vuruşunda top kalenin üst köşesinden dışarı çıktı.

59. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın soldan yaptığı ortaya ceza sahası içinde iyi yükselen Josef, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-2.

88. dakikada Szalai'nin pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Serdar Dursun'un şutunda, kaleci Ersin yakın direğin köşesinde topu kurtardı.

89. dakikada Pjanic'in ceza sahası dışı sol çaprazından şutunda, top az farkla auta gitti.

90+5. dakikada ceza sahası sol çaprazında topu önünde bulan Batshuayi'nin şutunda, top direğe çarparak auta çıktı.

Derbi 2-2 beraberlikle tamamlandı.

Beşiktaş derbi mücadelesinden beraberlikle ayrıldı

Rakibi karşısında iki defa geriye düşen siyah-beyazlı ekip ikinci yarıda etkili bir oyun sergiledi. İlk yarıyı 2-1 geride tamamlayan Beşiktaş, Josef de Souza'nın iki golüyle sahadan 2-2 berabere ayrıldı.

Bu sezon dördüncü kez rakipleriyle berabere kalan Beşiktaş, puanını 25'e yükseltti.

Süper Lig'de 10. kez puan kaybı yaşayan siyah-beyazlı ekip, 42 puanla lider durumda bulunan Trabzonspor'un 17 puan gerisine düştü.

Önder Karaveli yönetiminde 4 puan

Beşiktaş, 19 Yaş Altı Teknik Sorumlusu Önder Karaveli yönetimindeki 2 maçta 4 puan topladı.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın istifasının ardından görev verilen Karaveli yönetiminde geçen hafta Yukatel Kayserispor'u 4-2 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, 17. haftada ise derbide Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı.

Son 7 maç 6. puan kaybı

Beşiktaş, ligdeki son 7 maçında altıncı kez puan kaybı yaşadı.

Geçen hafta Yukatel Kayserispor'u mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Kasımpaşa (1-1) ve Fenerbahçe (2-2) maçlarını beraberlikle tamamladı.

Beşiktaş son 7 maçta Atakaş Hatayspor'a (0-1), Trabzonspor'a (1-2), Aytemiz Alanyaspor'a (0-2) ve GZT Giresunspor'a (0-4) mağlup oldu.

Son dönemdeki derbi maçlarda kolay yenilmiyor

Beşiktaş son dönemde derbi maçta yenilmeme geleneğini sürdürdü.

Siyah-beyazlı ekip, son 7 sezonda teknik direktörler Şenol Güneş, Abdullah Avcı ve Sergen Yalçın'nın yanı sıra teknik sorumlu Önder Karaveli yönetiminde Fenerbahçe ve Galatasaray ile 26 derbi maçına çıktı.

Söz konusu 7 sezondaki 26 derbi maçta Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı 12 galibiyet elde eden Beşiktaş, 8. kez sahadan beraberlikle ayrıldı.

Siyah-beyazlı ekip, iki rakibine bu dönemde 6 kez mağlup oldu.

Bu periyotta Fenerbahçe ile 13 maça çıkan Beşiktaş, bunların 4'ünü kazandı. Rakibi karşısında 6 maçtan beraberlikle ayrılan siyah-beyazlılar, söz konusu karşılaşmalarda 3 kez mağlup oldu.

Beşiktaş, son 7 sezonda Galatasaray karşısında ise daha başarılı performans sergiledi. Sarı-kırmızılı rakibini 8 defa yenen siyah-beyazlı ekip, 2 maçı berabere tamamladı. Beşiktaş, son 7 sezonda Galatasaray'a 3 kez yenildi.

Bu sezonun ilk derbi maçında Galatasaray'ı evinde 2-1 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı ve 2 derbi maçında 4 puan topladı.

Siyah-beyazlı ekip ayrıca Fenerbahçe'ye son 4 maçta mağlup olmadı. Bu sezon rakibiyle berabere kalan siyah-beyazlı ekip, geçen sezonki karşılaşmaları 4-3'lük galibiyet ve 1-1 beraberlikle tamamladı.

2019-2020 sezonunda ikinci yarısında rakibini 2-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, ilk yarıdaki derbi mücadelesinde ise Fenerbahçe'ye 3-1 yenilmişti.

Derbide 2 puan yitiren Fenerbahçe'nin lider Trabzonspor ile arasındaki puan farkı açıldı

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında derbide Beşiktaş'ı ağırlayan Fenerbahçe, rakibiyle 2-2 berabere kalarak 2 puan kaybetti ve lider Trabzonspor'un 14 puan gerisinde kaldı.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan sarı-lacivertliler, 14. dakikada yıldız oyuncusu Mesut Özil'in penaltıdan attığı golle öne geçti. Beşiktaş'ta Josef de Souza'nın 25. dakikadaki golüne engel olamayan sarı-lacivertliler, 30. dakikada Mergim Berisha'nın golüyle yeniden öne geçti ve devreye 2-1 galip girdi.

İkinci yarıya durgun başlayan sarı-lacivertliler, 59. dakikada Josef de Souza'nın golüne engel olmadı ve maçta eşitlik oldu. Kalan bölümde gol bulmayı başaramayan Fenerbahçe, 2 kez öne geçtiği mücadeleden 1 puanla ayrıldı.

Ligde 16. haftada Gaziantep FK'ye 3-2 yenilerek Trabzonspor ile puan farkını azaltma avantajını yitiren sarı-lacivertliler, Beşiktaş ile 2-2 berabere kalarak Trabzonspor'un 3 puan aldığı haftada 2 puan daha kaybetti.

Fenerbahçe, bu beraberlikle puanını 28 yaparak haftayı 5. sırada kapattı ve lider Trabzonspor'un 14 puan gerisine düşerek zirve yolunda yara aldı.

Sarı-lacivertli takımın derbiyi köşe vuruşu kullanmadan tamamlaması dikkati çekti.

Mesut'un 6. golü

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil, ligdeki 6. golünü Beşiktaş ağlarına gönderdi.

Sarı-lacivertlilerin 12. dakikada kazandığı penaltı vuruşunda topun başına geçen yıldız isim, 14. dakikada topu filelerle buluşturdu.

Mesut, böylece ligdeki 14. maçında 6. golüne ulaştı.

Berisha geç açıldı

Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği Mergim Berisha, gollerine devam etti.

Sarı-lacivertliler katıldıktan sonra alışma sürecinde bekleneni veremeyen ve tepki alan golcü oyuncu, son dönemde gol yollarında açıldı.

Ligde Fenerbahçe formasıyla 3. golünü Beşiktaş karşısında atan 23 yaşındaki oyuncu, Avrupa'da da takımına 2 golle katkı verdi.

Sahada gerginlik yaşandı

Derbinin 75. dakikasında iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı.

Beşiktaş'ın kazandığı bir serbest vuruş sırasında ceza sahası içinde toplanan oyunculardan Serdar Aziz ve Michy Batshuayi arasında itişme oldu.

Hakem Fırat Aydınus iki oyuncuyu da uyarırken, taraflar 77. dakikada bir kez daha gerginlik yaşadı.

Aydınus, bu sefer iki oyuncuya da sarı kart gösterdi.

Yönetim istifa sesleri

Fenerbahçeli taraftarlardan maçın son bölümünde istifa sesleri yükseldi.

Öncelikle "Yönetim istifa" şeklinde bağıran sarı-lacivertli taraftarlar, daha sonra Kulüp Başkanı Ali Koç'u istifaya davet etti.

Attila Szalai: "Hepimiz hayal kırıklığı yaşıyoruz. Hedefimiz 3 puan almaktı ancak maçı kazanamadık"

Szalai, "Maalesef 1 puan aldık. Hepimiz hayal kırıklığı yaşıyoruz. Hedefimiz 3 puan almaktı ancak maçı kazanamadık. Önümüze bakmak durumundayız. Daha çok çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İyi bir takım olduklarını vurgulayan Macar stoper, "Çok iyi oyunculara sahibiz. Savaşmaya ve her zaman en iyisini vermeye devam edeceğiz. Daha iyi sonuçlar almak için mücadele etmeyi sürdüreceğiz." diye konuştu.

Crespo: "İstediğimiz sonucu alamadığımız için üzgünüz"

Sarı-lacivertli takımın Portekizli oyuncusu Miguel Crespo, derbide istedikleri sonucu alamadıkları için üzgün olduklarını aktardı.

Beşiktaş'ı yenmek için sahaya çıktıklarını kaydeden Crespo, "Öne geçme fırsatlarını yakaladık. Ancak skor üstünlüğünü koruyamadık. İstediğimiz sonucu alamadığımız için üzgünüz. Lig uzun. Önümüze bakacağız ve savaşmaya devam edeceğiz." şeklinde görüş belirtti.

Fenerbahçe'nin Nijeryalı oyuncusu Bright Osayi-Samuel ise "Hayal kırıklığı yaşıyoruz. Hedefimiz 3 puandı ancak 1 puan aldık. Bu, yeterli bir sonuç değil. Kazanmayı istedik ama bunu başaramadık." değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli: "Kayseri maçından sonra planladığımız her şey kazanmak üzerineydi istediğimiz birçok şey oldu"

Beşiktaş'ın teknik sorumlusu Önder Karaveli, iyi oynamalarına rağmen galibiyete ulaşamadıklarını söyledi.

Karaveli karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Güzel bir futbol akşamı olduğunu düşünüyoruz. Kayseri maçından sonra planladığımız her şey kazanmak üzerineydi istediğimiz birçok şey oldu." dedi.

Fenerbahçe'nin hızlı hücum geçişlerine karşı alan savunması tercihiyle başladıklarını belirten Karaveli, "Gol yedik, oyunun başlangıcı iyiydi. Yediğimiz gole kadar iyi gitti. Yediğimiz golden sonra aynı oyunu devam ettirdik. Benim için kıymetli olan vazgeçmeden devam etmekti. Attığımız gol bizi canlandırdı. Devre bitene kadar böyle süreceğini düşünürken beraberce yediğimiz bir gol oldu. Yediğimiz gol bütün oyuncuları ilgilendirir." ifadelerini kullandı.

Rakipleri karşısında ilk yarıyı 2-1 geride tamamladıktan sonra ikinci yarıya Oğuzhan Özyakup değişikliğiyle başladıklarını hatırlatan Karaveli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen hafta Oğuzhan ve Güven değişikliğinin sonuca katkısı olmuştu. Rakip karşısında biraz daha ileriye gitmemiz gerekiyordu. Santrforumuz tek kalıyordu, Oğuzhan'ın ona yaklaşmasını istedik. Topa sahip olma konusunda işler daha iyi gitti, pozisyonlar bulmaya başladık. Rakip yarı alanda daha etkili olmaya başladık. Devre arasında oyunculara kalemizde bir gol daha olmazsa maçın 2-2 veya 3-2 lehimize gidebileceğini söylemiştim. Güzel hazırlanmış bir gol attık."

Maçı kazanmasalar da oyunun galibi kendileri olduğunu anlatan Karaveli, "Belirlediğimiz bir şey vardı, topa sahip olma ve hızlı yön değiştirmeler gibi. Rakibin kenarlarında boşluklar olduğunu görmüştük. Anlattığım gol pozisyonu benzer pozisyondu. Golle sonuçlanması bizim için güzel oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Karaveli, Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı pozisyonuyla ilgili soruyu ise "Penaltıyı göremedim. Hakemin kararlarını değerlendiren TFF'de bir kurul var, bunu değerlendirecektir." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira: "Yapmamız gereken çalışmalara devam etmek ve kaybettiğimiz puanları önümüzdeki periyotta telafi etmek"

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, kazanmak için her şeyi yaptıklarını ancak istedikleri sonucu elde edemediklerini söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Pereira, oyuncularının galip gelmek için savaştığını ancak başaramadıklarını belirtti.

Maçın, iki iyi ve aynı seviyelerde takımın mücadelesine sahne olduğunu dile getiren Pereira, "Maçtan önce iyi çalıştık, takımda birlik havası vardı. Bu galibiyeti başkanımıza sunmak istiyorduk çünkü o bu kulüp için her şeyi yapıyor. Aynı şekilde taraftarlarımız da öyle. Maalesef bugün istediğimiz sonucu alamadık. Yapmamız gereken çalışmalara devam etmek ve kaybettiğimiz puanları önümüzdeki periyotta telafi etmek." ifadelerini kullandı.

Sahada birlik olmuş bir takım gördüğünü vurgulayan Portekizli çalıştırıcı, şöyle devam etti:

"Sahada taraftarı, başkanı ve hocası için oynayan bir takım gördüm. Takımım çok koştu. Söylediğiniz şeyleri insanlar konuşur. Ben ne dendiğini umursamıyorum. Fenerbahçe'de olmaktan gururluyum. Ne konuşulduğu umrumda değil. Bizim yapmamız gereken şey çalışmalarımıza devam etmek. Yarın yeni bir gün önümüzdeki maça odaklanmamız gerekiyor, birlik olmamız gerekiyor. Puan farkını kapatmak istiyoruz ama futbolda her şeyi kontrol edemiyorsunuz. Başkanımız bizi her zaman destekledi, başarılı olabilmemiz için bize en iyi şartları sundular ama taraftarların duygularını da kabul etmek gerekiyor. Taraftarlarımız çok duygulu, takımlarına tapıyorlar. Bu tepkileri anlamamız gerekiyor. Bizim de onlar için savaşmamız gerekiyor."

Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci'nin maç kaçırmaları dolayısıyla fizik seviyelerinin ilk 11'de başlamak için yeterli olmadığını ve antrenman performansına göre en iyi ilk 11'i sahaya sürdüklerini düşündüğünü aktaran Pereira, puan kaybını oyuncu tercihleri sebebiyle yaşamadıklarını dile getirerek sözlerini tamamladı.

Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza: "İyi bir performans gösterdiğimizi düşünüyorum"

Beşiktaş'ta Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, derbide iyi bir performans sergilediklerini söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa görüşlerini aktaran Josef, "İyi oynadık. Bu müsabakayı oynama fırsatı elde ettiğim için Allah'a şükrediyorum. Maçı kazanabilirdik ama 1 puanla ayrılıyoruz. İyi bir performans gösterdiğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Karşılaşmada eski takımına karşı 2 gol kaydeden Brezilyalı orta saha oyuncusu, "Çok mutluyum. İki golüm de güzeldi. Gösterdikleri mücadeleden dolayı takım arkadaşlarımızı tebrik ediyorum." şeklinde görüş belirtti.

Ghezzal: "Fenerbahçe'den daha iyi oynadık"

Beşiktaş'ın Cezayirli oyuncusu Rachid Ghezzal, derbide Fenerbahçe'den daha üstün oynadıklarını kaydetti.

Deplasmanda zor bir maç oynadıklarının altını çizen Ghezzal, "Fenerbahçe'den daha iyi oynadık. Penaltıdan ve yaptığımız bireysel hatadan 2 gol yedik. İki kez skorda geriye düştük ama sahaya karakterimizi koyarak geri dönmeyi başardık. Bu sonuca kaybedilmiş 2 puan olarak bakıyoruz. Buraya galibiyet için gelmiştik. Gelecek için güzel sinyaller verdik." ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı takımın milli oyuncusu Rıdvan Yılmaz ise iyi mücadele ettiklerini belirterek, "Geçen sezonki performansımızı yavaş yavaş yakalamaya başlıyoruz. Çok çabalıyoruz. Çok özverili ve isteyen bir takımız. Maçı kazanmayı hak etmiştik. İki puan kaybettik ama karşılaşmada üstün olan taraf bizdik." değerlendirmesinde bulundu.