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22 Eylül 2020 Salı 11:54:00 - Güncelleme:22 Eylül 2020 Salı 11:54:00

Fenerbahçe golcüsünü buldu! Samatta bugün İstanbul'a geliyor

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Vedat Muriqi'yi Lazio'ya sattıktan sonra forvetr arayışalrına hız veren Fenerbahçe'nin Mbwana Samatta ile anlaştığı bildirildi. 27 yaşındaki Tanzanyalı golcünün bugün İstanbul'a geleceği iddia edildi.

Forvet adayları listesinin ilk sırasında yer alan Mbwana Samatta konusunda dün flaş bir gelişme yaşandı. Aston Villa'dan ayrılmak isteyen 27 yaşındaki futbolcu, kulübüyle ipleri kopardı ve takımının dün oynadığı Sheffield United maçı kadrosuna alınmadı. Çok geçmeden de asıl iddia bomba gibi düştü.

Fenerbahçe'nin Tanzanyalı golcü ile anlaşma sağladığı için maça alınmadığı belirtildi. Hatta Mbwana Samatta'nın THY'ye ait bir uçakla bugün İstanbul'a geleceği iddia edildi.

(Fotomaç)

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